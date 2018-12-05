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BOMBANDO

Clipe de Ariana Grande bate recorde no YouTube

'Thank U, Next' atingiu a marca em quatro dias, quebrando recorde da cantora Adele

Publicado em 05 de Dezembro de 2018 às 19:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 dez 2018 às 19:42
05/12/2018 - Ariana Grande no clipe da música 'Thank U, Next' Crédito: Instagram/@arianagrande
O lançamento de Thank U, Next, mais novo clipe da cantora Ariana Grande, continua dando o que falar. Após ter quebrado o recorde de vídeo mais assistido no YouTube em suas primeiras 24 horas, agora também foi o que chegou em 100 milhões de visualizações em menos tempo.
Em seu primeiro dia disponível na plataforma, Thank U, Next chegou a 55 milhões de visualizações. O recorde anterior pertencia ao grupo coreano BTS, que havia atingido mais de 45 milhões de visualizações nas primeiras 24 horas.
Já na última terça-feira, 4, cerca de quatro dias após o lançamento do vídeo, em 30 de novembro, Ariana Grande atingiu a marca de 100 milhões de visualizações com o clipe.
Desta forma, ela quebrou o recorde de Adele, que levou cerca de cinco dias para atingir a marca de 100 milhões de visualizações.
No momento de publicação desta matéria, Thank U, Next estava com 116 milhões de visualizações.
Confira o videoclipe abaixo:

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