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Michael Jackson

Clipe de 'Thriller' completa 35 anos

Obra audiovisual de Michael Jackson apareceu pela primeira vez na MTV

Publicado em 02 de Dezembro de 2018 às 22:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 dez 2018 às 22:03
Clipe de "Thriller" estreou em 1983 na MTV Crédito: Reprodução | Youtube
Trinta e cinco anos depois de sua estreia, pela MTV, o videoclipe "Thiller" continua sendo uma referência para a música e para as produções audiovisuais do pop. Com efeitos especiais, coreografia marcante e o enredo que chama atenção, a obra de 13 minutos do cantor Michael Jackson (1958-2009) prestava uma homenagem a mitos do terror, como zumbis e lobisomens.
VEJA CLIPE
O clipe contribuiu de maneira notável para o sucesso do álbum homônimo, lançado em novembro de 1982 - que contém os hits "Beat It" e "Billie Jean". Foi dirigido por John Landis, conhecido pelos filmes "Os Irmãos Cara de Pau" (1980) e "Um Lobisomem Americano em Londres" (1981).
"Thriller" ganhou o Grammy de melhor vídeo musical longo e também conquistou três prêmios no MTV Video Music Awards (VMA). Além disso, o clipe foi incluído em 2009 no Registro Nacional de Cinema da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos por ser considerado como o "vídeo musical mais famoso" da história.
Segundo a última atualização da Associação da Indústria da Gravação dos EUA (RIAA), publicada em agosto, "Thriller" é, com 33 milhões de cópias, o segundo álbum mais vendido da história nos EUA, só atrás de "Their Greatest Hits", do The Eagles, que vendeu 38 milhões de discos.

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