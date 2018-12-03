Clipe de 'Thriller' completa 35 anos

Clipe de "Thriller" estreou em 1983 na MTV Crédito: Reprodução | Youtube

Trinta e cinco anos depois de sua estreia, pela MTV, o videoclipe "Thiller" continua sendo uma referência para a música e para as produções audiovisuais do pop. Com efeitos especiais, coreografia marcante e o enredo que chama atenção, a obra de 13 minutos do cantor Michael Jackson (1958-2009) prestava uma homenagem a mitos do terror, como zumbis e lobisomens.

VEJA CLIPE

O clipe contribuiu de maneira notável para o sucesso do álbum homônimo, lançado em novembro de 1982 - que contém os hits "Beat It" e "Billie Jean". Foi dirigido por John Landis, conhecido pelos filmes "Os Irmãos Cara de Pau" (1980) e "Um Lobisomem Americano em Londres" (1981).

"Thriller" ganhou o Grammy de melhor vídeo musical longo e também conquistou três prêmios no MTV Video Music Awards (VMA). Além disso, o clipe foi incluído em 2009 no Registro Nacional de Cinema da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos por ser considerado como o "vídeo musical mais famoso" da história.