Claudia Rodrigues planeja retorno à TV: 'Se quiserem, eu volto'

A atriz Claudia Rodrigues Crédito: Reprodução de ENTITY_apos_ENTITYSuperpopENTITY_apos_ENTITY (2018) / RedeTV!

A atriz Claudia Rodrigues, conhecida principalmente por sua atuação no seriado A Diarista, falou sobre o tratamento de sua esclerose múltipla e sua vontade de retornar aos palcos e à tela da TV, em entrevista ao Superpop da última segunda-feira, 13.

Sobre a doença, explicou: "Eu tive surtos. Tive em 2000, fiz Sai de Baixo, fiz tudo. Todos esses anos eu trabalhei com esclerose. Em 2007 eu tive um surto. Aí pararam com A Diarista".

"Eu era uma pessoa que pegava um texto, lia uma vez, decorava e já ia gravar. Quando peguei um texto e não consegui decorar pra fazer, a direção me chamou. 'O que tá acontecendo?'. 'Nada, eu tô cansada'. Aí tudo bem, foi pra uma direção maior e falou: 'Claudinha, sai. Não pode fazer nada, você tem que ir tratar'", complementou.

Questionada se guarda mágoas da Globo, emissora em que passou a maior parte de sua carreira, respondeu: "Já tive, mas passou. Você reza muito e Deus vira a página. Perdi o programa que era genial e vou ficar chorando por isso?"

Já sobre uma possível volta à emissora, disse que não chegou a se oferecer, mas veria a situação com bons olhos: "Não sei. Se eles quiserem, eu volto. Eu quero trabalhar. Não sei se vai ser [na] Globo, se vai ser aqui [RedeTV!], se vai ser lá, se vai ser Record, SBT".

"Eu quis me tratar para falar: 'Eu tô pronta'. Agora eu tô pronta, posso falar isso pra todo mundo", acrescentou.