Claudia Rodrigues está internada na UTI do hospital Albert Einstein desde o dia 28 de janeiro, confirmou a empresária da atriz, Adriane Bonato, nesta quinta-feira, 6.
Em comunicado divulgado à imprensa, a assessora não informou a causa da internação, mas afirmou que "tudo será explicado" na próxima sexta-feira, às 15h. Até então, Adriane e o hospital ainda não haviam confirmado a internação.
Há alguns anos, Claudia Rodrigues revelou sofrer de esclerose múltipla.
Recentemente, a atriz passou por diversas internações. A mais recente delas ocorreu no último mês de dezembro, quando foi internada para receber a dose de uma medicação, tendo alta pouco depois.