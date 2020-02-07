A atriz Claudia Rodrigues Crédito: Arquivo pessoal/Adriane Bonato

Claudia Rodrigues está internada na UTI do hospital Albert Einstein desde o dia 28 de janeiro, confirmou a empresária da atriz, Adriane Bonato, nesta quinta-feira, 6.

Em comunicado divulgado à imprensa, a assessora não informou a causa da internação, mas afirmou que "tudo será explicado" na próxima sexta-feira, às 15h. Até então, Adriane e o hospital ainda não haviam confirmado a internação.

Há alguns anos, Claudia Rodrigues revelou sofrer de esclerose múltipla.