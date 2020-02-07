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Esclerose múltipla

Claudia Rodrigues está internada na UTI

Empresária da atriz não informou a causa da internação, que ocorreu em 28 de janeiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 fev 2020 às 08:57

Publicado em 07 de Fevereiro de 2020 às 08:57

A atriz Claudia Rodrigues Crédito: Arquivo pessoal/Adriane Bonato
Claudia Rodrigues está internada na UTI do hospital Albert Einstein desde o dia 28 de janeiro, confirmou a empresária da atriz, Adriane Bonato, nesta quinta-feira, 6.
Em comunicado divulgado à imprensa, a assessora não informou a causa da internação, mas afirmou que "tudo será explicado" na próxima sexta-feira, às 15h. Até então, Adriane e o hospital ainda não haviam confirmado a internação.
Há alguns anos, Claudia Rodrigues revelou sofrer de esclerose múltipla.

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Recentemente, a atriz passou por diversas internações. A mais recente delas ocorreu no último mês de dezembro, quando foi internada para receber a dose de uma medicação, tendo alta pouco depois.

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