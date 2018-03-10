Clau mistura pop, rap, balanço e latinidade em primeiro EP

Cantora Clau Crédito: Guto Costa

A cantora Ana Cláudia, a Clau, tem tomado espaço entre os holofotes. Aos 21 anos, ela já é considerada um dos nomes mais interessantes do novo pop nacional  o sucesso de suas músicas dançantes, uma mistura de rap, pop e latinidade, abriu os olhos de gente que entende do assunto: no final de 2016 Anitta começou a empresariar a cantora que assinou um contrato a Universal Music para lançar seus trabalhos mais recentes.

O início da carreira, porém, não foi nada grandioso. Clau começou na vida artística em 2009 fazendo covers de músicas de sucesso; em 2016 resolveu dar um novo rumo à sua carreira e investir no lançamento de músicas autorais. Esse novo rumo foi marcado pelo lançamento dos clipes Nosso Lugar e Então Fala.

Eu cantava cover porque é mais fácil cantar músicas que as pessoas já conhecem, mas eu gostava de escrever e precisava mostrar que não só cantava, mas que era uma artista. Queria mostrar e espalhar minhas ideias para outras pessoas, conta, em entrevista por telefone ao C2.

Músicas

Com a carreira mais bem estabelecida, ela agora lança seu primeiro EP. O trabalho reúne as músicas Me Sentir, que conta com a participação de Luccas Carlos, Menina de Ouro e a música que dá nome ao EP, Relaxa, que ganhou um clipe com o lançamento do single.

Além de Relaxa, outra música de sucesso de Clau é Menina de Ouro, uma homenagem ao filme homônimo dirigido por Clint Eastwood em 2004 e que rendeu a Hillary Swank o Oscar de Melhor Atriz no ano seguinte. A ideia se originou ao ouvir a batida da música e imaginar algo sobre ousadia e perseverança  quem conhece o filme e ouviu a música sabe como essa referência caiu como uma luva.

Quando eu recebi a batida, pensei em uma música de autoconfiança, algo forte, sobre autoestima e de cara me veio a ideia do filme, que é sobre boxe e perseverança. Na música eu falo sobre não parar e não desistir, afirma.

Além de investir na carreira que leva seu nome artístico, Clau também trabalha no ramo musical produzindo singles, e se inspirando no mundo à sua volta para escrever.

Eu posso me inspirar em diversas coisas, em sentimentos, no que estou vivendo, então a música vem dos momentos e das fases por que eu passo e já passei, completa.

"Relaxa" - Clau





Universal Music, 5 faixas.

Disponível nas principais plataformas de streaming.