Clapton, Richards e Harrison ajudaram a fazer da Gibson uma gigante

Uma das marcas de guitarras mais tradicionais do mundo, a Gibson pode ser forçada a fechar as portas por problemas financeiros, à medida que a indústria luta para lidar com o crescente desinteresse pelo rock.

Fabricante favorita de lendas como B.B. King, Slash, Santana e Bob Marley, a Gibson está lutando com prazos de pagamentos de dívidas e a recente saída de seu diretor financeiro após menos de um ano no cargo.

De acordo com um relatório recente publicado no jornal "Nashville Post", a Gibson Guitars precisa quitar um reembolso de dívida no valor de US$ 375 milhões em até seis meses. Além do valor, ainda há empréstimos bancários que totalizam US$ 145 milhões a serem pagos caso a dívida principal não seja paga até o dia 23 de julho.

Bill Lawrence, diretor financeiro da empresa, pediu demissão após cerca de seis meses na função e, segundo o jornal, a perspectiva de um novo refinanciamento da dívida é, no momento, improvável.

Na semana passada, a Gibson divulgou um comunicado em que garantia ter cumprido todas as obrigações e que estava no processo de conseguir uma nova linha de crédito para substituir a atual dívida. A empresa estaria trabalhando em parceria com o banco de investimentos Jefferies.

Atual presidente da Gibson, Henry Juszkiewicz afirmou no comunicado que a empresa está "agilizando seu foco e tentando se concentrar em segmentos de produtos que são lucrativos, enquanto se afastam daqueles que têm pouca perspectiva futura".

Fábricas de guitarras, especialmente as elétricas, vêm passando por um período difícil nos últimos anos, atingidas por uma diminuição dramática na procura de tais instrumentos. A Fender, grande concorrente da Gibson, precisou desistir de vender suas ações no mercado de valores em 2012. Para os investidores, a empresa era superestimada.

No Brasil, de acordo com dados da Associação Nacional da Indústria da Música (Anafima), publicados pela "CBN", houve uma queda de 78% na comparação entre os números de importações de 2012 com os de 2017.

Veja abaixo uma lista com alguns dos grandes guitarristas que tiveram uma relação especial com a Gibson:

- Duane Allman (The Allman Brothers Band)

- Billie Joe Armstrong (Green Day) usa várias modelos Les Paul Junior, do qual existem dois modelos de assinatura de Armstrong.

- Jeff Beck comprou sua primeira Les Paul, um modelo de 1959, por 150 libras quando ainda era membro dos Yardbirds. Ele aparece com um modelo na capa do álbum "Blow By Blow", de 1975.

- Eric Clapton usou toda uma variedade de guitarras Gibson ao longo de sua carreira. Sua primeira, uma ES-335 de 1964, foi vendida por US$ 750 mil num leilão em 2004.

- Bob Dylan tem seu próprio Gibson SJ-200, modelo assinatura.

- The Edge (U2) usa vários modelos Gibson.

- Ace Frehley (Kiss) também tem seu próprio modelo assinado, sem deixar de ser um fã da Les Paul Standard.

- Dave Grohl usa vários modelos de Gibson, além de ter o seu próprio, a DG-335.

- George Harrison usava uma Les Paul, uma SG e vários outros modelos. Sua Lucy é uma das Gibsons mais famosas.

- Jimi Hendrix é quase sempre lembrado por ser um guitarrista de Stratocaster (da Fender), mas ele também usou vários modelos de Gibson, incluindo pelo menos duas Les Paul. A marca também lançou um modelo Flying V inspirado em Hendrix.

- Joan Jett é a primeira guitarrista mulher a ter seu próprio modelo de Gibson, a Melody Maker branca.

- B. B. King usou muitos modelos de Gibson, inclusive sua própria ES-355, a célebre Lucille.

- Jimmy Page também usa muitos modelos de Gibson, e seu modelo assinatura é inspirado na chamada "Número 2", uma Les Paul 1959.

- Keith Richards já botou as mãos em várias Gibsons diferentes, desde as Les Pauls até as Flying Vs. Ele foi um dos primeiros britânicos a empunharem a marca.

- Carlos Santana usou uma SG Special no palco de Woodstock.

- Neil Young usa vários modelos diferentes de guitarras e violões da Gibson. Sua principal guitarra, chamada Old Black, é uma Goldtop Les Paul de 1953 modificada.