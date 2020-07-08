Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Arte

Circuito Cultural de Vitória lança nova exposição fotográfica on-line

Alunos do Núcleo de Fotografia apresentam paisagens da Capital; confira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jul 2020 às 11:22

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 11:22

Fotos de paisagens de Vitória compõem a nova exposição dos alunos do Circuito Cultural
Fotos de paisagens de Vitória compõem a nova exposição dos alunos do Circuito Cultural Crédito: Divulgação/Semc
A criatividade, aliada às aulas on-line e à prática dos alunos do Núcleo de Fotografia do Circuito Cultural, está rendendo bons resultados. Nesta semana, o espaço lançou a terceira exposição fotográfica on-line, desta vez, trabalhando diferentes tipos de fotografia.
Os alunos ficaram livres para escolher o tipo de fotografia com que mais se identificavam. Houve trabalhos com fotojornalismo, retrato e fotografia de arte. O trabalho está disponível em vídeo elaborado pela instrutora de fotografia, Ariane Piñero.
"Esse exercício fotográfico já indica a inclinação deles por certos tipos de fotografia. Eles também exercitaram a parte de seleção do trabalho. Cada um escolheu as fotos que iriam fazer parte de sua série para essa exposição virtual coletiva", explicou Ariane.

AULAS ON-LINE

Desde o início de abril, as aulas dos espaços culturais da Semc ocorrem de maneira virtual por meio de vídeos no YouTube, além de outros materiais disponibilizados aos alunos de maneira direta. Os instrutores realizam atendimentos ainda por aplicativos para aprimorar o conhecimento desenvolvido nas aulas on-line.

Veja Também

Moradora de Itararé vence concurso de poesias em Vitória

Leilão de arte vai custear projeto de desinfecção de bairro de Vitória

Escolas de samba seguem calendário para o Carnaval de Vitória 2021

O Circuito Cultural é um projeto da Secretaria Municipal de Cultura (Semc) que busca promover, dar acesso e fortalecer a cultura e arte por meio de oficinas, apresentações e outras iniciativas.

EXPOSIÇÕES ANTERIORES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados