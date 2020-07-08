Circuito Cultural de Vitória lança nova exposição fotográfica on-line

Fotos de paisagens de Vitória compõem a nova exposição dos alunos do Circuito Cultural Crédito: Divulgação/Semc

A criatividade, aliada às aulas on-line e à prática dos alunos do Núcleo de Fotografia do Circuito Cultural, está rendendo bons resultados. Nesta semana, o espaço lançou a terceira exposição fotográfica on-line, desta vez, trabalhando diferentes tipos de fotografia.

Os alunos ficaram livres para escolher o tipo de fotografia com que mais se identificavam. Houve trabalhos com fotojornalismo, retrato e fotografia de arte. O trabalho está disponível em vídeo elaborado pela instrutora de fotografia, Ariane Piñero.

"Esse exercício fotográfico já indica a inclinação deles por certos tipos de fotografia. Eles também exercitaram a parte de seleção do trabalho. Cada um escolheu as fotos que iriam fazer parte de sua série para essa exposição virtual coletiva", explicou Ariane.

AULAS ON-LINE

Desde o início de abril, as aulas dos espaços culturais da Semc ocorrem de maneira virtual por meio de vídeos no YouTube, além de outros materiais disponibilizados aos alunos de maneira direta. Os instrutores realizam atendimentos ainda por aplicativos para aprimorar o conhecimento desenvolvido nas aulas on-line.

O Circuito Cultural é um projeto da Secretaria Municipal de Cultura (Semc) que busca promover, dar acesso e fortalecer a cultura e arte por meio de oficinas, apresentações e outras iniciativas.

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