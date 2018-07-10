Circo da China traz fantasia sobre o gelo

Circo da China traz cores, acrobacias e muita animação Crédito: Circo da China/Divulgação

Um conto de fadas sobre o gelo, com direito a acrobacias e piruetas que desafiam a gravidade. O Circo da China on Ice, da companhia nacional chinesa, encerra sua turnê pelo Brasil com o espetáculo O Mundo da Imaginação em Vila Velha. As apresentações acontecem entre os dias 12 e 15 de julho.

Ao todo são 27 artistas, acrobatas, malabaristas, equilibristas, contorcionistas que sobem ao palco para contar romântica história da Menina da Onda, que é levada para voar e, inconscientemente, torna-se uma fada caindo do céu para o mundo de gelo, o Reino da Neve.

Fadas, sereias, unicórnio, boneco de neve, príncipe e princesa estão na apresentação, além de figuras queridas da literatura infantil, como Peter Pan e Pinóquio, que também fazem parte da trama direcionada principalmente para o público infantil.

A companhia trouxe como convidado um casal de patinadores ucranianos. Um dos artistas já foi do Cirque du Soleil. O espetáculo tem elementos que chamam a atenção da criançada porque conta de uma maneira subliminar um conto de fadas, conta Pedro Nicolas, produtor técnico do espetáculo, que acompanha a companhia durante a turnê no Brasil.

Cenário, iluminação e figurinos somam ainda mais fantasia ao show. Com apresentações em todos os continentes e show residente nos Estados Unidos e em Israel, a turnê já passou pelo Nordeste, Sul, Centro-Oeste e São Paulo e termina agora no Espírito Santo.

Os artistas em sua maioria são jovens da China que estão pela primeira vez no Brasil. Já estamos rodando há dois meses o país e o choque cultural é muito grande. Mas eles gostaram bastante da experiência, conta Paulo.

Circo Da China on Ice - O Mundo Da Imaginação

Quando: 12 a 15 de julho,com sessões às 15h e 19h30.

Onde: Área de Eventos Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2.418, Vila Velha.

Ingressos: Cadeira ouro: R$ R$ 75 (meia); cadeira prata: R$ 50 (meia); cadeira bronze: R$ 35(meia). Assinantes de A GAZETA têm 50% de desconto em todas as áreas do evento. Ingressos à venda nas lojas Metal Nobre e no site www.tudus.com.br.