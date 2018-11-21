Circo chega a Vila Velha com Patrulha Canina e mais atrações infantis

21/11/2018 - BIG BROTHERS CIRKUS se apresenta em Vila Velha Crédito: Divulgação/Kiddo Matteus

Alô criançada, o circo chegou no Espírito Santo! Depois de uma curta temporada em Marechal Floriano, a lona do Big Brothers Cirkus foi armada em Vila Velha com apresentações já a partir desta sexta-feira (23)

Há mais de 100 anos com a família Lestar no comando, esta é a primeira vez que o Big Brothers Cirkus se apresenta em Vila Velha. Ele traz um espetáculo que inclui os números mais tradicionais como palhaços, trapezistas, malabaristas, acrobatas, até personagens queridinhos do universo infantil como Os Vingadores, o encanto de A Bela e a Fera e A Patrulha Canina. As apresentações acontecem no estacionamento do Boulevard Shopping Vila Velha, em Itaparica, onde o picadeiro está montado.

21/11/2018 - BIG BROTHERS CIRKUS se apresenta em Vila Velha Crédito: Divulgação/Kiddo Matteus

O circo vai funcionar de terça-feira a domingo - sendo de terça a sexta em um único horário e nos finais de semana com três sessões - durante um mês. Os ingressos custam a partir de R$ 15 e podem ser adquiridos pela internet (podendo usar o cartão de crédito) ou na bilheteria do circo (venda apenas no dinheiro ou débito).

Big Brothers Cirkus!

Quando: De terça a sexta às 20h30; sábados, domingos e feriados às 16h, 18h e 20h30

Onde: Estacionamento do Boulevard Shopping Vila Velha, em Itaparica, Vila Velha

Ingressos: R$ 15 (meia/lateral); R$ 20 (meia/central); R$ 30 (inteira/lateral); R$ 40 (inteira/central)

Pontos de venda: bilheteria do circo ou no site https://bit.ly/IngressosVilaVelha

Telefone: (27) 3180-0338