Cinema na Mata Atlântica: Cine.Ema desembarca em Vargem Alta

Reserva Ambiental Águia Branca Crédito: Leonardo Merçon

Em sua primeira versão fora de casa, o Festival de Cinema Ambiental do Espírito Santo (Cine.Ema) chega agora à Reserva Ambiental Águia Branca, nas montanhas de Vargem Alta, na região Sul do Estado, com a intenção de levantar debates sobre as questões ambientais do nosso tempo.

O evento teve início ontem e segue até o próximo sábado (22), com oficinas de cinema e de vídeos ambientais e observação de aves dentro e fora da reserva. Além disso, há ainda as mostras de cinema, que acontecem na sexta-feira (21) e no sábado (22), oferecendo programação especial para os pequenos.

Formada por Léo Merçon (Instituto Últimos Refúgios), Ilka Westermeyer e Roberta Fassarela, a curadoria reuniu um material audiovisual voltado para a consciência ambiental, incluindo filmes de ficção, animação e documentário. As produções são de diretores de vários lugares do país.

O que exibimos em Vargem Alta é o melhor do que foi exibido antes, em Burarama (onde o festival é realizado). Viemos desvincular aquela ideia de que material sobre natureza precisa ser chato. Estamos promovendo a mostra para que outras comunidades também possam ter acesso a esses conteúdos, que não são divulgados na TV nem na internet, informa o produtor Léo Alves, da Caju Produções, um dos responsáveis pela organização do evento.

Oportunidade

Segundo Léo, também há a possibilidade da versão itinerante do festival ganhar outros destinos. A escolha por Vargem Alta se deu pela oportunidade de ocupar a reserva recém-reconhecida pelos órgãos ambientais competentes. O produtor fez questão de ressaltar a importância de levar o audiovisual para regiões de pouco acesso.

Queremos também ir a outros lugares do país que tenham características ambientais fortes, com importância local e nacional. É uma oportunidade de experiência de cinema próximo a esses lugares, com nosso objetivo de estimular o respeito ao meio ambiente, diz.

Cercada pela Mata Atlântica, a Reserva Ambiental Águia Branca tem 2.225 hectares, e está localizada entre os parques de Forno Grande e da Pedra Azul. No local, há a ocorrência da saíra-apunhalada, ave que figura na lista de animais ameaçados de extinção.

Isso nos dá a dimensão simbólica da importância do turismo e também do valor da proximidade com essas áreas de preservação. Por exemplo, as crianças passam um tempo de imersão na mata com guias e fotógrafos, para identificar espécies. É de extrema importância que haja essa aproximação entre a comunidade e o espaço, principalmente quando falamos em respeito ao meio ambiente, conclui Léo.

Sexta-feira (21)

16h30: Papo nique  Papo com piquenique na reserva, com o fotógrafo de natureza Léo Merçon.

17h: MPB para

No Seu Abracinho Crédito: Bruno Leão/ Divulgação

crianças. Com No Seu Abracinho (foto).

18h: Mostra de Cinema Ambiental Infantil, com curtas metragens de ficção e animação: Os Segredos do Rio Grande, Bolona de Pelo, As Aventuras da Marigota  Quem Conta Um Conto, Aumenta Um Ponto e O Menino Leão e a Menina Coruja.

Sábado (22)

19h: Mostra local, com curtas-metragens de ficção e animação rodados em Vargem Alta.

20h: Mostra nacional, com curtas-metragens de ficção, animação e documentário.

21h30: Show com Moxuara.