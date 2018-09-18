Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cinema e natureza

Cinema na Mata Atlântica: Cine.Ema desembarca em Vargem Alta

Cine.Ema é realizado em reserva ambiental com programação cultural e de conscientização
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 set 2018 às 23:19

Publicado em 17 de Setembro de 2018 às 23:19

Reserva Ambiental Águia Branca Crédito: Leonardo Merçon
Em sua primeira versão fora de casa, o Festival de Cinema Ambiental do Espírito Santo (Cine.Ema) chega agora à Reserva Ambiental Águia Branca, nas montanhas de Vargem Alta, na região Sul do Estado, com a intenção de levantar debates sobre as questões ambientais do nosso tempo.
O evento teve início ontem e segue até o próximo sábado (22), com oficinas de cinema e de vídeos ambientais e observação de aves dentro e fora da reserva. Além disso, há ainda as mostras de cinema, que acontecem na sexta-feira (21) e no sábado (22), oferecendo programação especial para os pequenos.
Formada por Léo Merçon (Instituto Últimos Refúgios), Ilka Westermeyer e Roberta Fassarela, a curadoria reuniu um material audiovisual voltado para a consciência ambiental, incluindo filmes de ficção, animação e documentário. As produções são de diretores de vários lugares do país.
O que exibimos em Vargem Alta é o melhor do que foi exibido antes, em Burarama (onde o festival é realizado). Viemos desvincular aquela ideia de que material sobre natureza precisa ser chato. Estamos promovendo a mostra para que outras comunidades também possam ter acesso a esses conteúdos, que não são divulgados na TV nem na internet, informa o produtor Léo Alves, da Caju Produções, um dos responsáveis pela organização do evento.
Oportunidade
Segundo Léo, também há a possibilidade da versão itinerante do festival ganhar outros destinos. A escolha por Vargem Alta se deu pela oportunidade de ocupar a reserva recém-reconhecida pelos órgãos ambientais competentes. O produtor fez questão de ressaltar a importância de levar o audiovisual para regiões de pouco acesso.
Queremos também ir a outros lugares do país que tenham características ambientais fortes, com importância local e nacional. É uma oportunidade de experiência de cinema próximo a esses lugares, com nosso objetivo de estimular o respeito ao meio ambiente, diz.
Cercada pela Mata Atlântica, a Reserva Ambiental Águia Branca tem 2.225 hectares, e está localizada entre os parques de Forno Grande e da Pedra Azul. No local, há a ocorrência da saíra-apunhalada, ave que figura na lista de animais ameaçados de extinção.
Isso nos dá a dimensão simbólica da importância do turismo e também do valor da proximidade com essas áreas de preservação. Por exemplo, as crianças passam um tempo de imersão na mata com guias e fotógrafos, para identificar espécies. É de extrema importância que haja essa aproximação entre a comunidade e o espaço, principalmente quando falamos em respeito ao meio ambiente, conclui Léo.
Sexta-feira (21)
16h30: Papo nique  Papo com piquenique na reserva, com o fotógrafo de natureza Léo Merçon.
17h: MPB para
No Seu Abracinho Crédito: Bruno Leão/ Divulgação
crianças. Com No Seu Abracinho (foto).
18h: Mostra de Cinema Ambiental Infantil, com curtas metragens de ficção e animação: Os Segredos do Rio Grande, Bolona de Pelo, As Aventuras da Marigota  Quem Conta Um Conto, Aumenta Um Ponto e O Menino Leão e a Menina Coruja.
Sábado (22)
19h: Mostra local, com curtas-metragens de ficção e animação rodados em Vargem Alta.
20h: Mostra nacional, com curtas-metragens de ficção, animação e documentário.
21h30: Show com Moxuara.
Toda a programação será realizada na Reserva Ambiental Águia Branca, Vargem Alta. Entrada franca.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Real Noroeste é derrotado na estreia da Série D do Brasileirão
Imagem de destaque
Mulher morre em acidente com ônibus do Transcol na Serra
Imagem BBC Brasil
O pacote do governo Lula contra alta do diesel e outros combustíveis em 5 pontos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados