Cine Rua 7 vai exibir filmes na parede do Cais das Artes

É justamente essa discussão que o Cine Rua 7 quer gerar promovendo uma edição do festival em uma das paredes da edificação praticamente abandonada da Enseada do Suá, em Vitória. O festival, que nasceu com a proposta de discutir a ocupação dos espaços urbanos, acontece nos dias 23, 24 e 25 deste mês.

O Cais das Artes é uma realidade que está por vir. Quando você projeta e realiza alguma coisa ali você provoca as pessoas a olharem para aquele espaço Gui Castor, cineasta

Segundo o cineasta Gui Castor, que está à frente da organização do evento, o festival não chega a ser um protesto, mas "um olhar para o espaço da cidade", como ele mesmo classifica. "É para fazer com que as pessoas olhem de forma crítica, se sintam provocadas e queiram discutir sobre o assunto", afirma.

Gazeta Online, o artista frisa que o Cine Rua 7 quer promover o acesso ao conteúdo audiovisual por meio do cinema e discutir esses espaços que fazem parte do cenário cotidiano do capixaba. Edições anteriores do projeto aconteceram no vão da Terceira Ponte, por exemplo, na última vez que foi feito, em 2015. A programação conta com apresentações musicais e exibição de filmes e curta metragens. Em entrevista ao, o artista frisa que o Cine Rua 7 quer promover o acesso ao conteúdo audiovisual por meio do cinema e discutir esses espaços que fazem parte do cenário cotidiano do capixaba. Edições anteriores do projeto aconteceram no vão da Terceira Ponte, por exemplo, na última vez que foi feito, em 2015.

"Eu acabei indo morar em Nova Iorque, nos Estados Unidos, e abri um bar em Vitória, então acabei ficando sem tempo para me dedicar a novas edições, até agora", justifica.

Gui confidencia que até ficou surpreso com a aceitação do público, mesmo depois de três anos sem realizar edições do festival. "Fiquei surpreso porque tinha muito tempo que eu não fazia, não é? Foi uma surpresa (boa) voltar e já ter uma aceitação", comemora ele, que adianta que a expectativa já é grande.

Cine Rua 7 na edição de 2015 Crédito: Cine Rua 7/Divulgação

A escolha do Cais das Artes veio de momento, por Gui acreditar que a edificação precisa ser concluída - assim como também pensa grande parte da população do Espírito Santo. "O Cais das Artes é uma realidade que está por vir. Quando você projeta e realiza alguma coisa ali, você provoca as pessoas a olharem para aquele espaço. Assim, promove alguma discussão a respeito daquela realidade", conclui.

CAIS DAS ARTES VAI PARAR NA JUSTIÇA

Gazeta Online fez uma reportagem especial do caso, mostrando qual é o real cenário da construção cuja responsabilidade é do Governo do Estado. Acontece que um consórcio que já foi responsável pelo gerenciamento da obra colocou o Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo (Iopes) na Justiça. Sem prazo para entrega, a previsão de gastos com o Cais das Artes só aumenta. Em março deste ano, ofez uma reportagem especial do caso, mostrando qual é o real cenário da construção cuja responsabilidade é do Governo do Estado. Acontece que um consórcio que já foi responsável pelo gerenciamento da obra colocou o Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo (Iopes) na Justiça.

SERVIÇO:

Cine Rua 7

Quando: de 23 a 25 de maio

Onde: Rua Judite Maria Tovar Varejão, 530-574, Enseada do Suá, Vitória

Programação

DIA 23 (quarta-feira)

19h - apresentação musical de Dan Abranches

20h - Mostra "Through the surface of the pages", com curadoria de Júlio Martins e debate após sessão.

Volta ao mundo em algumas páginas, Cao Guimarães (2002)

Leituras Oblíquas, Michel Zózimo (2008)

Paik for Kids, André Mintz (2008)

Queda, Pablo Lobato (2010)

Sage, Solon Ribeiro (2011)

Hysteron Proteron, Marcos Brias (2008)

Entrelinha, Daniela Seixas (2012)

Bratislava, Gui Castor (2010)

21h - Sessão panorama 1

Cabeças Decepadas, Orlando da Rosa Farya (2018)

Screens, Bruno Zorzal, 4'56''

Luz del Fuego, Ricardo Sá, 15' (2017)

A mão tagarela, Erly Vieira Junior, 13' (2010)

Confia, Renato Ren, 2 (2018)

A pedra que o estilingue lança, 20, Ana Cristina Murta (2009)

A Mesa do Deserto, Diego Scarparo, 15 (2018)

DIA 24 (quinta-feira)

19h - apresentação musical com Trio Ventaca e performance de Alyne Curi

20h - Mostra Anatomia Mágica, com curadoria de Júlio Martins e debate após sessão.

Com muito amor, Marco Paulo Rolla (2011)

Requiem, Mariana Rocha (2011-2013)

0778, Marcellvs L. (2004)

Vernis, Daniella de Moura (2012)

Pequenas Violências 3, Letícia Weiduschadt (2012)

Janela Temporária. À luz das Sombras, Rubiane Maia (2016)

Abrazo, Juan Montelpare (2012)

Onions, Isabela Prado (2006)

Victor Galvão e Laura Gonzaga - Interludio Percussivo #2 (2013)

Vestido de Pedra, Carla Borba (2012)

21h - Sessão panorama 2

Carta ao Pai - O Véu do Real, 550, Manoela Chiabai (2017)

Britzbar, relatos sobrios de tempos ébrios, 14min, Caio Fassarela e Lucas Valadão (2017)

Minhas horas com Camomila, 15 min, Tati Rabelo e Rodrigo Linhales (2017)

Hotel Cidade Alta, Vitor Graize 25 min (2016)

Prova de Contato, Ignez Capovilla , 5 (2016)

Foi o Seu Cheiro, Brena Carvalho, 5 (2018)

Nódoas, Angelo Lima, 15 min (2016)

DIA 25 (sexta-feira)

19h - apresentação musical com Jeremy Naud (piano solo)

20h - "Montagem: Godard, Marker e Rocha", com curadoria de Júlio Martins

Interpretação crítica e leitura histórica de trechos dos filmes "Je vous salue Sarajevo", de Jean-Luc Godard; "La Jetée", de Chris Marker; "Di", de Glauber Rocha formatados sob um diagrama temático em torno de ideias e práticas de montagem, tanto da imagem coom do pensamento.

21h - Sessão panorama 3

Inferno, Thiago Moulin, 23 (2015)

Você, Morto, Raphael Araújo, 18' (2018)

Da curva pra cá, João Oliveira, 19 (2018)