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CINEMA

Cine.Ema 2018 termina com quatro vencedores; confira a lista

O evento aconteceu em Burarama, distrito de Cachoeiro de Itapemirim

Publicado em 11 de Junho de 2018 às 22:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jun 2018 às 22:17
Os vencedores do 4º Cine.Ema, que aconteceu em Burarama, distrito de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Jow Rodd/Divulgação
O Festival de Cinema Ambiental e Sustentável do Espírito Santo (Cine.Ema) revelou, no último sábado (9), os vencedores do troféu Sino de Ouro, honraria dada às melhores produções audiovisuais. Foram condecorados os curtas "Tembiara", de Jackson Abacatu (melhor animação), "Latossolo", de Michael Santo (documentário), "Nanã", de Rafael Amorim (ficção), e "Pedro e o Velho Chico", de Renato Gaia, (juri popular). O evento aconteceu em Burarama, distrito de Cachoeiro de Itapemirim.
Inspirado na Pedra da Ema, ícone natural e paisagístico de Burarama, o Cine.Ema, realizado desde 2015, é marcado por diversas atividades paralelas de educação ambiental além das mostras audiovisuais que relacionam cinema ambiental em obras de ficção, animação e documentário.
Valendo-se do cinema como um grande condutor na aventura fantasiosa de descobertas e resgates, na edição deste ano aconteceu, pela primeira vez, a Mostra Cine.Eminha, com filmes de temática ambiental para o público infantil, além de oficinas, teatro de fantoches e shows.
SOBRE OS FILMES VENCEDORES
Tembiara, de Jackson Abacatu (Minas Gerais)  Melhor animação
Narrado na língua tupi, Tembîara traz a história de três caçadores, uma caça e um observador, em um lugar onde a ação pode se tornar inútil ante seu objetivo. Inspirado no poema de mesmo nome, que significa "a presa".
Latossolo, de Michael Santos (Bahia)  Melhor documentário
A relação do homem com seu ambiente natural, e a ocupação de uma cidade localizada sobre o latossolo vermelho amarelo.
Nanã, de Rafael Amorim (Pernambuco)  Melhor ficção
Em um complexo portuário e industrial, a população enfrenta o processo de gentrificação do território. A resistência é a terra.
Pedro e o Velho Chico, de Renato Gaia (Minas Gerais)  Júri popular
Escolhido a melhor produção pelo Júri Popular formado por moradores de Burarama, o filme é inspirado no livro infantil Pedro e o Velho Chico e conta a história do garoto Pedro e do catador de material reciclável Seu Chico. Ao emprestar seu diário ao garoto o "Velho Chico" o convida para uma viagem mágica pelo rio São Francisco.

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