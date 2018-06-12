Cine.Ema 2018 termina com quatro vencedores; confira a lista

Os vencedores do 4º Cine.Ema, que aconteceu em Burarama, distrito de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Jow Rodd/Divulgação

O Festival de Cinema Ambiental e Sustentável do Espírito Santo (Cine.Ema) revelou, no último sábado (9), os vencedores do troféu Sino de Ouro, honraria dada às melhores produções audiovisuais. Foram condecorados os curtas "Tembiara", de Jackson Abacatu (melhor animação), "Latossolo", de Michael Santo (documentário), "Nanã", de Rafael Amorim (ficção), e "Pedro e o Velho Chico", de Renato Gaia, (juri popular). O evento aconteceu em Burarama, distrito de Cachoeiro de Itapemirim.

Inspirado na Pedra da Ema, ícone natural e paisagístico de Burarama, o Cine.Ema, realizado desde 2015, é marcado por diversas atividades paralelas de educação ambiental além das mostras audiovisuais que relacionam cinema ambiental em obras de ficção, animação e documentário.

Valendo-se do cinema como um grande condutor na aventura fantasiosa de descobertas e resgates, na edição deste ano aconteceu, pela primeira vez, a Mostra Cine.Eminha, com filmes de temática ambiental para o público infantil, além de oficinas, teatro de fantoches e shows.

SOBRE OS FILMES VENCEDORES

Tembiara, de Jackson Abacatu (Minas Gerais)  Melhor animação

Narrado na língua tupi, Tembîara traz a história de três caçadores, uma caça e um observador, em um lugar onde a ação pode se tornar inútil ante seu objetivo. Inspirado no poema de mesmo nome, que significa "a presa".

Latossolo, de Michael Santos (Bahia)  Melhor documentário

A relação do homem com seu ambiente natural, e a ocupação de uma cidade localizada sobre o latossolo vermelho amarelo.

Nanã, de Rafael Amorim (Pernambuco)  Melhor ficção

Em um complexo portuário e industrial, a população enfrenta o processo de gentrificação do território. A resistência é a terra.

Pedro e o Velho Chico, de Renato Gaia (Minas Gerais)  Júri popular