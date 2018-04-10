Cia. Barbixas de Humor retorna a Vitória com 'Improvável'

Há pouco mais de 15 anos, quando Anderson Bizzocchi e Daniel Nascimento fizeram uma simples brincadeira durante uma aula do pré-vestibular, não imaginavam estar começando uma sólida carreira no humor. A dupla se juntou a Elídio Sanna, também colega de turma, e desde 2004 o trio que dá vida à Cia. Barbixas de Humor passou a fazer espetáculos Brasil afora.

Neste fim de semana, os três retornam a Vitória para quatro apresentações do espetáculo Improvável, no Teatro Universitário. Em entrevista ao C2, Elídio falou sobre a carreira, sobre as mudanças e o entrosamento do trio. Confira:

Há 10 anos vocês mantêm uma regularidade e se apresentam sempre para casas cheias. A que se deve isso?

Acho que o fato de não se repetir nunca é o que garante a longevidade do espetáculo. Aliás, ele só melhora com o tempo, porque a base está em nós, os improvisadores que o fazemos. Depois de tanto tempo fazendo algo, a tendência é fazer ainda melhor. Com certeza improvisamos melhor que há cinco anos e muito melhor que há dez anos. O público que retorna sempre vê algo diferente.

Há 10 anos vocês mantêm uma regularidade e se apresentam sempre para casas cheias. A que se deve isso?

Acho que o fato de não se repetir nunca é o que garante a longevidade do espetáculo. Aliás, ele só melhora com o tempo, porque a base está em nós, os improvisadores que o fazemos. Depois de tanto tempo fazendo algo, a tendência é fazer ainda melhor. Com certeza improvisamos melhor que há cinco anos e muito melhor que há dez anos. O público que retorna sempre vê algo diferente.

O que mudou no trabalho de vocês nesses dez anos?

Há dez anos, a internet já existia, mas essa questão dos vídeos era muitíssimo recente. Então, quando começamos com o espetáculo, estávamos no primeiro boom da de comédia na internet. Isso se tornou viável para os produtores de conteúdo, os comediantes puderam mostrar seu trabalho em algum lugar. Até então, isso só rolava se tivesse o aval de algum diretor de TV. Nesse tempo todo, houve muito aprendizado. Antes, todo mundo estava tentando entender o que estava acontecendo. Hoje, já temos uma consciência maior das possibilidades, das novas mídias, e cada um trabalha da maneira que lhe parece mais conveniente. Tem muita gente boa aparecendo, começando a fazer sucesso.

O espetáculo é baseado em agilidade e raciocínio... Fazem algum exercício de preparação?

São diversos exercícios. A gente costuma fazer um treino de improvisação toda semana, desde que começamos, e nesse treino estudamos várias ferramentas, como a velocidade para conectar as ideias. Mas também mudamos o que vamos trabalhando de semana a semana, mudamos os temas... Estudamos dramaturgia, escuta, maneiras de narrativa. Tudo também é muito pessoal, temos uma série de coisas para melhorar na improvisação. A parte da comédia entra naturalmente, porque nós viemos como um projeto cômico de improvisação.

Vocês já disseram que pensaram no espetáculo como um produto de internet. Qual a diferença?

Pensamos na internet pela possibilidade de colocá-lo no ar. Mas ele é pensado para as duas coisas, tanto para ser um espetáculo quanto para ir para a internet. Existem diferença entre os produtos. Ao vivo nós brincamos mais, é mais interessante, tem um desenho maior com o público. Na internet, é apenas uma fração daquele espetáculo.

O trio tem uma relação antiga de amizade. Isso influencia no resultado do espetáculo?

O pessoal chama de entrosamento, né? Muitas pessoas falam que somos entrosados. De fato, isso acontece porque nos conhecemos há muitos anos. Não sei, acho que há uns 20 anos. Já tínhamos aquele conhecimento um do outro enquanto colegas de colégio, depois amigos que tentavam se encontrar na vida do vestibular... nessa época já fazíamos comédia juntos, conhecemos gestos em comum e depois começamos a nos conhecer improvisando. É um entrosamento que tem várias camadas, e isso é benéfico para o nosso trabalho.

Improvável

Quando: sábado (14), às 19h (sessão extra) e às 21h. Domingo (15), às 18h e às 20h (sessão extra).

Onde: Teatro Universitário. Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Campus da Ufes, Goiabeiras, Vitória.

Ingressos: R$ 70 (inteira/térreo), R$ 35 (meia/térreo), R$ 60 (inteira/mezanino), R$ 30 (meia/mezanino). À venda na bilheteria do teatro, até sexta (das 15h às 20h), e também em tudus.com.br. Assinantes de A GAZETA têm 50% de desconto no valor da inteira.

Informações: (27) 3335-2953.