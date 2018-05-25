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NO BRASIL

Chris Columbus, diretor dos dois primeiros 'Harry Potter', vem à CCXP

Columbus foi roteirista de 'Gremlins' e 'Os Goonies' nos anos 1980, e depois dirigiu 'Esqueceram de Mim' 1 e 2

Publicado em 25 de Maio de 2018 às 20:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mai 2018 às 20:09
Chris Columbus Crédito: Reprodução/Youtube
O diretor americano Chris Columbus vem ao Brasil como homenageado internacional e convidado de honra da Comic Con Experience 2018 (CCXP), que ocorre entre 6 e 9 de dezembro, no São Paulo Expo.
Columbus foi roteirista de "Gremlins" e "Os Goonies" nos anos 1980, e depois dirigiu "Esqueceram de Mim" 1 e 2. Ele também é o diretor dos dois primeiros filmes da franquia Harry Potter, "A Pedra Filosofal" (2001) e "A Câmara Secreta" (2002).
Seus créditos de produção estão em filmes como "O Homem Bicentenário" e "Uma Babá Quase Perfeita", ambos com Robin Williams, além de "Uma Noite no Museu" (1, 2 e 3), "Percy Jackson e o Mar de Monstros", entre vários outros. Recentemente, ele anunciou que está produzindo o terceiro filme da saga "Gremlins", ainda sem previsão de estreia.
Columbus vem pela primeira vez ao Brasil para receber a homenagem, falar sobre sua carreira e encontrar os fãs em painéis e sessão de fotos e autógrafos nos quatro dias do evento.
A agenda completa do cineasta na CCXP 18 será anunciada nos próximos meses, segundo a organização.
Os ingressos estão à venda pelo site www.ccxp.com.br com preços a partir de R$ 99,99. O ingresso Full Experience, que garante entrada vip todos os dias, fotos e autógrafos com os convidados, cadeira cativa no auditório, entre outras vantagens, está esgotado.
Em abril, a organização também anunciou a presença do quadrinista John Romita Jr.

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