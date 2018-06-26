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MÚSICA

Childish Gambino é acusado de plagiar 'This is America' de outro rapper

No Twitter, internautas apontaram a semelhança do ritmo e estilo da música de Gambino com 'American Pharaoh', de Jase Harley

Publicado em 25 de Junho de 2018 às 21:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jun 2018 às 21:11
Donald Glover como Childish Gambino, no clipe de This is America Crédito: Reprodução/Youtube
Desde o último domingo, 24, alguns usuários do Twitter começaram a comentar sobre a semelhança entre This is America, música lançada por Childish Gambino (Donald Glover) no início de maio deste ano e American Pharaoh, canção de 2016 do rapper Jase Harley.
Muitas pessoas acusaram Gambino de plágio, e as suspeitas se referem tanto à temática da letra quanto no estilo e melodia da música. Ouça e compare as canções:
Em seu Instagram, Harley fez uma publicação na qual diz que não quer que as semelhanças entre as músicas virem um problema e tirem o foco da discussão. "Eu me sinto extremamente honrado de ser reconhecido e tachado como uma das inspirações para uma das principais obras da música e da arte visual do nosso tempo. Eu aprecio todo o amor e apoio. Mas, por favor, não deixem essa controvérsia diluir a mensagem que eu e Childish Gambino estamos tentando passar", falou.
"Nós estamos falando sobre injustiças que testemunhamos e ele ajudou a criar uma plataforma para que todas as nossas vozes fossem ouvidas. Não vamos descreditá-lo por isso. O foco deve ser em causar mudanças em nossas comunidades e em construir equidade. Isso é maior que eu e ele e maior que a música. Não vamos perder o foco. Ninguém ganha quando a família briga", finalizou.
Até o momento, Childish Gambino não se pronunciou sobre o assunto.

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