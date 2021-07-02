Chico Pinheiro volta ao ar no Bom Dia Brasil na segunda

Chico Pinheiro em 1997 Crédito: Reprodução/TV Globo

O jornalista Chico Pinheiro, 68, que está afastado da TV desde março de 2020 por causa da pandemia, já tem seu retorno à bancada do Bom Dia Brasil (Globo) confirmado para a próxima segunda-feira (5).

A novidade foi compartilhada pela apresentadora Ana Paula Araújo, 49, no final da edição do jornalístico desta sexta-feira (2). "A partir de segunda-feira, Giuliana Morrone fará parte da equipe do Jornal da Globo. Heraldo Pereira assume o noticiário de Brasília aqui e Chico Pinheiro de volta ao estúdio", disse.

Giuliana ficou oito anos sob o comando das entradas ao vivo de Brasília no jornal matutino e agradeceu pelo apoio de todos. Também recebeu felicitações de jornalistas como Michelle Barros e Cecília Malan.

Outros jornalistas veteranos já voltaram às suas funções. São os casos de Caco Barcellos no Profissão Repórter, Miriam Leitão de forma presencial no próprio Bom Dia Brasil e Glória Maria no Globo Repórter.

Glória foi recebida com flores na Globo. Após tomar as duas doses da vacina contra a Covid-19 e cumprir o prazo de imunização, a jornalista voltou a gravar presencialmente a apresentação do Globo Repórter e comemorou.

"A sensação é de renascimento", afirmou. "Eu nunca fiquei tanto tempo longe da Globo. Mesmo durante os dois anos sabáticos eu visitava a redação de vez em quando, encontrava as pessoas. Agora não."