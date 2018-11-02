Chico Maranhão costura 51 anos de história em novo álbum

Em outubro de 1967, o frevo Gabriela, canção do cantor e compositor Chico Maranhão, entoava no palco do III Festival da Música Popular Brasileira, na voz do grupo MPB4. De lá pra cá, desde que sua composição alcançou a 6ª posição no festival, Chico lançou várias obras e agora decidiu costurar sua história nesses mais de 50 anos no álbum duplo Contradições.

São 22 músicas em um CD com apenas duas regravações, Ponto de fuga, um samba antigo que faz o link com o passado ea Trilogia sonora à São Luís que reúne Os telhados de São Luís, Sobrado e Sobrados e Trapiches.

Duas parcerias, também estão presentes no álbum, com o poeta Nauro Machado (falecido em 2015), na faixa Quando Baixa o Crepúsculo e Roça Brasil, com o cantor Chico Teixeira, em Roça Brasil.

O baião Mandioca Pinga Sushi traz na letra uma resposta a um trecho do conhecido discurso de Caetano Veloso no III Festival Internacional da Canção, de 1968, na apresentação de É Proibido Proibir, que segundo Chico se referiu a ele de forma inadequada.

Este disco, além de outros por quês, deveria comemorar 50 anos de Gabriela, ideia que foi abandonada por já fazer 51 e não conseguia se lançar. Mas um dos motivos que provocou a urgência do lançamento do disco é que repentinamente estando em São Luís soube do lançamento de um filme sobre os festivais da Record na década de 1960 e não gostei da maneira como Gabriela foi considerada no filme, entrega.

TRAJETÓRIA

Chico une toda sua história desde 1968 como uma bordadeira de boi, emendando ponto a ponto situações do passado, do presente e até mesmo do amanhã. Um disco cheio de contradições, que por isso ganhou esse título. Contradições de temas, de momentos, de épocas. Entre o presente e o futuro, entre o grito e o silêncio; como negação, como aceitação, como esclarecimento. Como o amor, o ódio a mágoa.

Chico carrega a cultura maranhense em sua música. Estão lá o Bumba Meu Boi, baiões, modinhas, frevos mas sem clichês.

O que seria eu sem os elementos da minha cultura? O que seria este disco sem as vibrações do Tambor de crioula? Da Mina? Sem a luz clara da manhã (de São Luís)? Sem Paraná  panaçauá tibiri guaçú (Praia Grande na língua Tupi)? Sem o ronco do Tambor onça no samba mais simples? Só pode exaltar raízes quem tem raízes para exaltar!, diz.

Chico saiu de São Luís do Maranhão para estudar na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo  FAU-USP. Lá se juntou ao efervescente movimento criativo e artístico dos estudantes. Em 1964 recebeu o convite de seu colega de faculdade Chico Buarque para tocar violão na montagem da peça pelo Morte e Vida Severina de João Cabral de Melo Neto, para o TUCA (Teatro da Universidade Católica). E dali nunca mais parou. Em São Paulo aprendi que a saída para vários de nossos inexplicáveis impasses como civilização encontra-se no que chamamos Arte, diz.

"Contradições" de Chico Maranhão Crédito: Kuarup/ Divulgação

Contradições

Chico Maranhão.