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Música

Chico estreia turnê no Rio com ingressos disponíveis

Repertório faz pontes entre o novo disco, Caravanas, e músicas da própria obra
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jan 2018 às 14:19

Publicado em 04 de Janeiro de 2018 às 14:19

Chico Buarque Crédito: Divulgação
Depois da estreia da sua nova turnê, Caravanas, no Palácio das Artes, em Belo Horizonte, em 13 de dezembro, e breve pausa para as festas de final de ano, o cantor e compositor Chico Buarque inicia temporada de shows no Vivo Rio, a partir desta quinta-feira, 4. Há ainda alguns ingressos disponíveis para os shows na cidade - em dezembro, foram abertas datas extras no Rio, de 25 a 28 de janeiro e de 1° a 4 de fevereiro.
> Leia mais notícias de Cultura
Nesta quarta (3), Chico fez ensaio, com parte dele aberto à imprensa. Para as apresentações no Rio, ele vai manter o mesmo repertório de Belo Horizonte, fazendo pontes entre seu novo disco, Caravanas, e músicas de sua obra, como Minha Embaixada Chegou, Tua Cantiga, Retrato em Branco e Preto e, no bis, Geni e O Zepelim. Depois, a turnê segue para São Paulo.
As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

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