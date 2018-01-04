Chico estreia turnê no Rio com ingressos disponíveis

Depois da estreia da sua nova turnê, Caravanas, no Palácio das Artes, em Belo Horizonte, em 13 de dezembro, e breve pausa para as festas de final de ano, o cantor e compositor Chico Buarque inicia temporada de shows no Vivo Rio, a partir desta quinta-feira, 4. Há ainda alguns ingressos disponíveis para os shows na cidade - em dezembro, foram abertas datas extras no Rio, de 25 a 28 de janeiro e de 1° a 4 de fevereiro.