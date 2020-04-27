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Literatura

Chico Buarque agradece Prêmio Camões e pede a portugueses 'cheirinho de alecrim' ao Brasil

Bolsonaro não assinou condecoração, que costuma ter assinatura de presidentes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 abr 2020 às 20:40

Publicado em 27 de Abril de 2020 às 20:40

Chico Buarque
Chico Buarque Crédito: Divulgação
Chico Buarque agradeceu em vídeo o recebimento do Prêmio Camões, principal troféu literário da língua portuguesa. A cerimônia de entrega aconteceria neste sábado (25), mas a pandemia do novo coronavírus impediu que o evento acontecesse. Foi no mesmo dia, em 1974, que aconteceu Revolução dos Cravos em Portugal, que pôs fim ao Estado Novo português.
"Nesta tarde, deixarei na janela cravos vermelhos e cantarei em alto e bom som 'Grândola, Vila Morena', de Zeca Afonso", disse Chico.
A canção se tornou símbolo da derrubada da ditadura salazarista. No Brasil, a canção fez sucesso na voz de Nara Leão.
"Se possível, peço ainda a vocês que guardem um pensamento aos seus irmãos brasileiros, que estão, mais do que nunca, necessitados de um cheirinho de alecrim", pediu Chico aos portugueses.
O diploma do prêmio é assinado pelos presidentes do Brasil e de Portugal, mas Jair Bolsonaro deu a entender nesta semana que não vai firmar o documento concedido ao compositor em cerimônia que estava marcada para sábado (25), mas foi cancelada devido à pandemia do novo coronavírus.
"Até 31 de dezembro de 2026, eu assino", afirmou Bolsonaro, referindo-se à sua reeleição. Seu mandato termina em dezembro de 2022.

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No dia seguinte, Chico usou usou as redes sociais para ironizar a fala do presidente e responder ao comentário. "A não assinatura do Bolsonaro no diploma é para mim um segundo Prêmio Camões", escreveu.
O Camões, criado em 1988, elege todo ano um autor de qualquer país falante do português. A escolha é um reconhecimento da obra completa do autor, em vez de apenas a uma obra específica. O último brasileiro eleito havia sido Raduan Nassar, autor de "Lavoura Arcaica", em 2016. No ano passado, o Camões foi para Germano de Almeida, escritor de Cabo Verde.

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