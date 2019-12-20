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Música

Cher afirma que virá ao Brasil em breve

Jornalista brasileiro confirma que vinda da cantora está em negociação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 dez 2019 às 17:48

Publicado em 20 de Dezembro de 2019 às 17:48

A cantora Cher Crédito: Instagram/@cher
Cher escreveu um tuíte nesta quinta-feira (19) que surpreendeu os fãs brasileiros. A cantora pop deu a entender, através da rede social, que pretende vir ao Brasil para shows em 2020.
Na publicação, ela confirma uma ida à Europa em janeiro, e depois diz: "Brasil em breve".

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Vencedora de um Oscar, três Globos de Ouro, um Emmy, um Grammy e um disco de ouro nas últimas cinco décadas, Cher consegue manter seu público mais maduro e alcançar até os mais jovens.
"Parece que tenho vários novos fãs, jovens. É algo grandioso. Honestamente não esperava", disse à AFP. A cantora, cujo nome verdadeiro é Cherilyn Sarkisian, nasceu na Califórnia em 1946. Tem ascendência armênia, pelo lado do pai, e europeia e cherokee, pelo lado de sua mãe.

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