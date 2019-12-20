Cher afirma que virá ao Brasil em breve

A cantora Cher Crédito: Instagram/@cher

Cher escreveu um tuíte nesta quinta-feira (19) que surpreendeu os fãs brasileiros. A cantora pop deu a entender, através da rede social, que pretende vir ao Brasil para shows em 2020.

Na publicação, ela confirma uma ida à Europa em janeiro, e depois diz: "Brasil em breve".

Vencedora de um Oscar, três Globos de Ouro, um Emmy, um Grammy e um disco de ouro nas últimas cinco décadas, Cher consegue manter seu público mais maduro e alcançar até os mais jovens.

"Parece que tenho vários novos fãs, jovens. É algo grandioso. Honestamente não esperava", disse à AFP. A cantora, cujo nome verdadeiro é Cherilyn Sarkisian, nasceu na Califórnia em 1946. Tem ascendência armênia, pelo lado do pai, e europeia e cherokee, pelo lado de sua mãe.