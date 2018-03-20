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Arte

Centro de Vitória ganha mais uma galeria de artes

Galeria Casa Tutti é idealizada pela artista Kyria Oliveira e pelo marchand Leo Bahia. Ideia é mesclar artistas consagrados e novos talentos

Publicado em 19 de Março de 2018 às 22:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2018 às 22:37
Um novo espaço cultural, instalado em uma edificação tombada pelo patrimônio histórico municipal, abre suas portas terça-feira (20) no Centro de Vitória. Com a proposta de receber obras de artistas consagrados e também trabalhar na formação de artistas emergentes do Espírito Santo, a nova galeria já nasce com a exposição Improváveis, com grandes nomes da arte brasileira.
Situado na vizinhança do Palácio Anchieta e da Galeria Homero Massena, o projeto é idealizado pela artista Kyria Oliveira e o marchand Leo Bahia. Mineiro, de Belo Horizonte, Leo possui uma vasta experiência em implantação, revitalização e gestão de espaços culturais. Ele, que já foi proprietário da Léo Bahia Arte Contemporânea em Belo Horizonte e secretário executivo do Circuito Cultural da Praça da Liberdade, chegou ao Espírito Santo em 2015. Fui convidado para realizar um consultoria para Secult, Secretaria de Estado da Cultura. O trabalho acabou em 2017. Aí já tinha me apaixonado pela cidade e fiquei aqui. No final do ano passado recebi o convite da Kyria para abrir a galeria, conta o marchand.
Novos artistas
A exposição de abertura do novo centro cultural já deixa claro um dos objetivos do espaço, misturar nomes conhecidos do público com talentos ainda não descobertos. Improváveis reúne uma seleção de peso da arte nacional como Portinari, Di Cavalcanti, Guignard, Amilcar de Castro, Franz Weissmann, Waltércio Caldas, José Bento e Gabriela Machado em desenhos, pinturas, esculturas, objetos e fotografias. Vamos trabalhar não só com artistas já estabelecidos, mas artistas locais que tenham potencial de crescimento. Isso é o que caracterizou minha galeria em Belo Horizonte e isso me interessa para este espaço, completa Leo que já revelou artistas mineiras como Marilá Dardot, e Laís Mhyrra, indicadas ao Prêmio PIPA, uma das principais premiações de arte contemporânea do Brasil.
Para o marchand, que participou ativamente de projetos de arte na capital mineira, a galeria também tem o objetivo de fortalecer o circuito cultural no Centro de Vitória. É difícil para alguém que vem de fora entrar nesse mercado tão pequeno e fechado. O cenário cultural de Vitória hoje se encontra em estado precário. O Museu de Arte do Espírito Santo, MAES está fechado, o Teatro Carlos Gomes também e o Palácio da Cultura Sônia Cabral ainda não tem uma vocação estabelecida. Tem muita coisa para trabalhar e a galeria tem tudo a ver com essa melhorias, diz.
Exposição Improvável
Abertura: Quarta-feira (20), a partir das 14h
Horário: de terça à sexta-feira, das 14 às 20h. Sábados de 10 às 14h.
Local: Casa Tutti - Rua Nestor Gomes, 160, Centro, Vitória.
Informações: (27) 98114-0148.

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