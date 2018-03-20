Centro de Vitória ganha mais uma galeria de artes

Um novo espaço cultural, instalado em uma edificação tombada pelo patrimônio histórico municipal, abre suas portas terça-feira (20) no Centro de Vitória. Com a proposta de receber obras de artistas consagrados e também trabalhar na formação de artistas emergentes do Espírito Santo, a nova galeria já nasce com a exposição Improváveis, com grandes nomes da arte brasileira.
Situado na vizinhança do Palácio Anchieta e da Galeria Homero Massena, o projeto é idealizado pela artista Kyria Oliveira e o marchand Leo Bahia. Mineiro, de Belo Horizonte, Leo possui uma vasta experiência em implantação, revitalização e gestão de espaços culturais. Ele, que já foi proprietário da Léo Bahia Arte Contemporânea em Belo Horizonte e secretário executivo do Circuito Cultural da Praça da Liberdade, chegou ao Espírito Santo em 2015. Fui convidado para realizar um consultoria para Secult, Secretaria de Estado da Cultura. O trabalho acabou em 2017. Aí já tinha me apaixonado pela cidade e fiquei aqui. No final do ano passado recebi o convite da Kyria para abrir a galeria, conta o marchand.
Novos artistas
A exposição de abertura do novo centro cultural já deixa claro um dos objetivos do espaço, misturar nomes conhecidos do público com talentos ainda não descobertos. Improváveis reúne uma seleção de peso da arte nacional como Portinari, Di Cavalcanti, Guignard, Amilcar de Castro, Franz Weissmann, Waltércio Caldas, José Bento e Gabriela Machado em desenhos, pinturas, esculturas, objetos e fotografias. Vamos trabalhar não só com artistas já estabelecidos, mas artistas locais que tenham potencial de crescimento. Isso é o que caracterizou minha galeria em Belo Horizonte e isso me interessa para este espaço, completa Leo que já revelou artistas mineiras como Marilá Dardot, e Laís Mhyrra, indicadas ao Prêmio PIPA, uma das principais premiações de arte contemporânea do Brasil.
Para o marchand, que participou ativamente de projetos de arte na capital mineira, a galeria também tem o objetivo de fortalecer o circuito cultural no Centro de Vitória. É difícil para alguém que vem de fora entrar nesse mercado tão pequeno e fechado. O cenário cultural de Vitória hoje se encontra em estado precário. O Museu de Arte do Espírito Santo, MAES está fechado, o Teatro Carlos Gomes também e o Palácio da Cultura Sônia Cabral ainda não tem uma vocação estabelecida. Tem muita coisa para trabalhar e a galeria tem tudo a ver com essa melhorias, diz.
Exposição Improvável
Abertura: Quarta-feira (20), a partir das 14h
Horário: de terça à sexta-feira, das 14 às 20h. Sábados de 10 às 14h.
Local: Casa Tutti - Rua Nestor Gomes, 160, Centro, Vitória.
Informações: (27) 98114-0148.