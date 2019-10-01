Centro Cultural Sesc Glória recebe mostra sobre dilemas familiares

Cena do filme "O Desejo da Minha Alma" Crédito: Supo Mungam Filmes/Divulgação

A dor (e as delícias) dos dilemas familiares sempre serviram de matéria prima para grandes filmes de mestres do cinema existencialista. Como exemplo, temos Robert Benton, e seus premiados “Um Lugar no Coração” (1982) e “Kramer vs. Kramer” (1979), ou Robert Redford, no clássico “Gente como a Gente” (1980).

Nos últimos anos, vimos o surgimento de nomes de talento, como Alfonso Cuarón, no oscarizado "Roma" (2018), ou mesmo Hirokazo Kore-Eda, o responsável por “Assunto de Família” (2018), Palma de Ouro no Festival de Cannes.

Do cinema asiático, que sempre rendeu bons títulos relacionados a dramas familiares (talvez pelo comportamento contido de sua milenar sociedade), vem o mais esperado título da mostra "A Família Vai Bem, Obrigado!", que acontece no Centro Cultural Sesc Glória, em Vitória, de terça (3) a 18 de outubro. O título mencionado, no caso, é "O Desejo de Minha Alma" (2014), de Masakazu Sugita.

Os outros dois longas da mostra também versam sobre núcleos familiares disfuncionais, em clãs marcados por mortes prematuras, problemas educacionais e crise de relacionamento entre pais: "O Filho Uruguaio" (2016), do francês Olivier Peyon, e "Numa Escola de Havana", do cubano Ernesto Daranas. A programação é totalmente gratuita.

No filme de Sugita, que conta com grande atuação dos pequenos Ayane Ohmori e Nahoko Yoshimoto, vemos uma família destruída por uma tragédia. Um grande terremoto atinge o Japão e deixa milhares de pessoas mortas. Haruna e seu irmão Sotha, agora órfãos, precisam ficar sob os cuidados dos tios. Os problemas começam quando eles não conseguem vencer o luto. A direção minimalista de Masakazu Sugita, e as cenas marcadas pelo silêncio e pela relação das crianças com o mar e a natureza, são capazes de emocionar. Abaixo, veja o trailer de "O Desejo da Minha Alma".

Outro longa que merece ser conferido é o cubano "Numa Escola de Havana", de Ernesto Daranas. O filme, inclusive, fez sucesso no circuito de arte brasileiro. Na trama, os dilemas de Chala (Armando Valdes Freire), um garoto com o núcleo familiar destruído que precisa se adaptar a nova professora. Abaixo, veja o trailer do filme.

Mesmo sem ter o nível de excelência dos outros títulos, "O Filho Uruguaio" também vale uma espiada. Aqui, uma mãe (Isabelle Carré, em presença vibrante) decide viajar à América do Sul em busca do filho sequestrado pelo marido após um traumático divórcio. Confira o trailer.

MOSTRA "A FAMÍLIA VAI BEM, OBRIGADO!'

Quando: de 3 a 18 de outubro

de 3 a 18 de outubro Onde: Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória

Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória Entrada franca

Informações: 3232-4750

OS FILMES

O DESEJO DE MINHA ALMA, de Masakazu Sugita

(Japão, 2014, 85 minutos, legendado)

Com Ayane Ohmori, Nahoko Yoshimoto e Koichiro Nishi.

Um grande terremoto atinge o Japão e deixa milhares de pessoas mortas e feridas. A pequena Haruna e seu irmão Sotha ficam órfãos e são acolhidos pelos tios, que cuidam muito bem deles. Mas as crianças não conseguem se acostumar à vida sem os pais. Haruna tem problemas na nova escola, e Sotha não compreende que o pai e a mãe realmente se foram.

Em cartaz: 03, 08, 13 e 17/10, às 18h20.

O FILHO URUGUAIO, de Olivier Peyon

(França, 2016, 96 minutos, legendado)

Com Isabelle Carré, Ramzy Bedia e Maria Dupláa.

Há quatro anos, o filho de Sylvie (Isabelle Carré), Felipe (Dylan Cortes), foi sequestrado pelo pai uruguaio logo após o divórcio do casal. Decepcionada com a polícia francesa, que chegou a fazer o rastreamento, mas os deixou escapar, ela decide fazer justiça com as próprias mãos e aporta na América do Sul para recuperar o menino com o auxílio de um assistente social (Ramzy Bedia).

Em cartaz: 04, 09 e 15/10, às 18h20.

NUMA ESCOLA DE HAVANA, de Ernesto Daranas

(Cuba, 2014, 108 minutos, legendado)

Com Armando Valdes Freire, Alina Rodriguez, Silvia Aguila

Chala (Armando Valdes Freire), um garoto de onze anos, vive com sua mãe viciada em drogas, Sonia (Yuliet Cruz). Para sustentar a casa, ele treina cães de briga, indiretamente ajudado por um homem que pode ser ou não seu pai biológico. As dificuldades de sua vida se refletem na escola, onde é aluno de Carmela (Alina Rodriguez), por quem ele tem um grande respeito. Mas quando ela fica doente e tem que se afastar, Chala não se adapta à nova professora, que sugere que ele seja transferido para um internato. Quando Carmela retorna, não aceita essa medida e outras imposições que aconteceram durante sua ausência. Enquanto a relação entre professora e aluno se intensifica, os dois passam a ser perseguidos na escola, levando a um conflito que retrata o complexo sistema contemporâneo de Cuba.