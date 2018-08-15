Centro cultural da Serra promove 'forró queer' quinzenalmente

O Centro Cultural Eliziário Rangel, na Serra, também promove outros eventos para diferentes públicos Crédito: Centro Cultural Eliziário Rangel/Divulgação

LGBT por meio da música. Mas, não se preocupe: não é preciso dançar bem para frequentar o evento. O objetivo é só que possam ser feitos encontros e debates em um momento de lazer. Desde o dia 29 de julho, acontece o "Forró Queer", no Centro Cultural Eliziário Rangel, na Serra. Quinzenalmente e com entrada gratuita, a proposta da organização é criar um espaço de convívio saudável para o públicopor meio da música. Mas, não se preocupe: não é preciso dançar bem para frequentar o evento. O objetivo é só que possam ser feitos encontros e debates em um momento de lazer.

Segundo o diretor do local, Antônio Vitor, o centro cultural sempre produz eventos com o intuito de fazer os visitantes pensarem a dimensão plural e diverso da vida. "Pensamos nas minorias e temos uma proposta um pouco política, também, nesse sentido. A população LGBT tem poucos espaços de convívio e troca, para manifestarem o afeto, para encontrar amores. Então, a proposta de começar com o forró é para promover esses encontros afetivos", detalha.

É o primeiro evento que o centro cultural produz levantando a bandeira LGBT de forma mais forte, mas o diretor destaca que a primeira edição foi um sucesso e que já existe, no entanto, um projeto que discute as questões ligadas à minoria por lá. "Na primeira edição, que coincidentemente aconteceu no mesmo dia da

de Vila Velha, vieram pouco mais de 20 pessoas e a experiência foi muito boa", exclama.

O forró queer trabalha apenas a dança, mas o centro cultural é equipado com cafeteria e lanchonete, arena, espaço de exposições e é o único espaço da Serra em que é possível montar espetáculos, já que também possui teatro. "Nós também deixamos o local todo aberto e livre para quem vai ao forró poder conhecer as outras instalações", aponta.

FORRÓ QUEER

Antônio frisa que é forró por ser um gênero animado e é queer porque não há preocupação com os passos da dança. "Não é um forró para ser muito elaborado, para ser apresentado. Pode até ser (risos), mas não é regra", garante.

Apesar disso, ficam duas pessoas no local, incluindo o diretor, para instruírem quem quiser dicas para dançar forró melhor. "Mas, de novo: a ideia não é produzir um espetáculo, mas sim fazer com que as pessoas dancem do jeito que elas quiserem", reitera.

SERVIÇO

Forró Queer na Serra

Onde: Centro Cultural Eliziário Rangel (Rua Gonçalves Dias, 1201, São Diogo, Serra)

Quando: 19 de agosto (domingo), das 15h às 20h

Ingressos: entrada franca