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Cenas de Anitta em 'Amor de Mãe' estão previstas para fevereiro

Cantora fará estreia em novelas e comentou sobre interpretar personagem: 'muito nervosa'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jan 2020 às 22:05

Publicado em 09 de Janeiro de 2020 às 22:05

Depois de fazer teste de caracterização e figurino, Anitta gravou ainda esta semana a participação que fará na novela Amor de Mãe. As cenas com a cantora, que fará o papel de uma fã, estão previstas para irem ao ar em fevereiro. A artista contracenou com Thiago Martins, que interpreta Ryan, Regina Casé, a Lurdes, e Nanda Costa, que dá vida à Érica.
Os personagens Ryan (Thiago Martins) e Sabrina (Anitta) em 'Amor de Mãe' Crédito: Estevam Avellar/Globo/Divulgação
Na trama, Anitta será Sabrina, uma jovem rica que é fã de Ryan e faz tudo para se aproximar do ídolo. Em determinada cena, ela fará um "teatro" tentando abrir a porta do quarto até que o rapaz chega para ajudá-la.
Quando comentou sobre o novo trabalho, a cantora afirmou que estava "muito nervosa" por fazer algo que nunca havia realizado. Na segunda-feira, 6, ela contou que já tinha treinado os textos da personagem.

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"Estou super nervosa com essa minha fase atriz. Vários dias de gravação", disse. Anitta detalhou um pouco sobre o processo de caracterização, que envolve provar diversos figurinos do personagem e fazer testes de maquiagem e cabelo. "Estou chocada com essa coisa de ator", afirmou.

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