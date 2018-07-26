DEU RUIM

Carro que levaria livros em homenagem a Lula para a Flip é furtado

Havia outros livros no carro do editor Vanderley Mendonça, publicados pela Demônio Negro e Edith; alguns volumes estavam sobre o banco

Publicado em 26 de Julho de 2018 às 17:18

Redação de A Gazeta

26/07/2018 - Capa de "Lula Livre - Lula Livro". Carro que levaria obras para a Flip, no Rio, foi roubado Crédito: Divulgação
Há seis anos a editor Vanderley Mendonça, da Demônio Negro, estaciona mais ou menos na mesma vaga na rua Barão de Tatuí e carrega e descarrega livros de seu carro. Na manhã desta quarta-feira, 25, ele parou ali mais uma vez, mas só por 15 minutos, enquanto pegava a mala para seguir viagem para Paraty - a Flip 2018 começa esta noite. Quando voltou, o carro não estava mais lá.
Havia caixas de livros no porta-malas do Voyage placa QOO 8170 e sobre os bancos - alguns títulos publicados pela Demônio Negro e pelo selo Edith e também exemplares da coletânea Lula Livre / Lula Livro, com textos de autores como Chico Buarque e Raduan Nassar em defesa do ex-presidente, organizada por Marcelino Freire e Ademir Assunção. Tudo foi levado.
O editor garante que uma nova leva chega à Festa Literária Internacional de Paraty para o pré-lançamento, no sábado à noite.

