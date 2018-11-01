Ícaro Silva apresenta musical 'Ícaro and The Black Stars' em Vitória

Antes de tudo, queremos mostrar que a cultura negra é um dos pilares da nossa formação cultural, destaca, de cara, o ator Ícaro Silva, sobre o espetáculo Ícaro and The Black Stars, que chega a Vitória no próximo final de semana. Multifacetado, o ator divide o palco com Luci Salutes e Hananza, para homenagear grandes nomes como Michael Jackson, Bob Marley, Tim Maia, Wilson Simonal, Beyoncé e James Brown.

Entre uma música e outra, o trio conta histórias vividas pelos ícones, com o reforço de um DJ e de projeções audiovisuais que turbinam a estética afrofuturista do musical, já assistido por mais de 6 mil pessoas de todo o país.

O mais bonito dos palcos é esse poder da coletividade. Em época de país dividido, é importante encontrar os seus companheiros, e eu estou com uma equipe muito querida, diz Ícaro, em entrevista por telefone ao

Gazeta Online

. Confira o bate-papo:

Sua parceria com o (diretor) Pedro Brício já é antiga... Como surgiu a ideia deste espetáculo?

Veio um pouco dos dois. Já trabalhamos juntos no Simbora, musical que conta a vida do Wilson Simonal e já tínhamos entendido que funcionamos bem juntos, que a musicalidade funciona bem. Queria algo com um personagem só, que falasse dos ícones negros, que desse para juntar tudo isso. O resultado uniu dramaturgia, musical, um pouco de show e até stand-up (risos). É uma realização pessoal muito grande, porque esse trabalho realmente me completa.

Vocês falam de artistas negros de diferentes épocas e cenas musicais. Como foi feita essa curadoria?

Queríamos um espetáculo que passasse pelo clima dançante, pelo clima de êxtase que a música negra tem em todas as épocas, com essa explosão do corpo, da musicalidade, do ritmo. Essa curadoria do Pedro surge muito através desses ícones da soul music, da música dançante, do ritmo forte.

- Foto: Chico Cerchiaro/Divulgação"/> Você já teve experiência na Dança dos Famosos, em outros musicais... imaginava que um dia ia se aventurar dessa forma?

Os musicais que fiz ao longo da vida me ajudaram a entender que meu trabalho une de tudo um pouco. É um desafio quase atlético misturar dança e canto no mesmo espetáculo. Mas é algo muito satisfatório, porque tenho a possibilidade de ser eu mesmo, de colocar minhas referências naquele trabalho. Sou muito eu no palco, ao mesmo tempo em que não sou eu. A preparação para a peça dá uma coroada e resumida em tudo o que me formou como profissional até hoje e também mostra um pouco do que quero ser, dos lugares para onde quero ir... tudo isso é apontado por meio desses artistas que retratamos.

O que mais te surpreendeu ao montar este espetáculo?

Sem dúvidas a força do coletivo, o quanto é importante viver coletivamente. Vivemos esse espetáculo sem grandes patrocínios, sem incentivos fiscais, levantamos tudo isso do sonho, da vontade, com amigos e parceiros. Foi algo realmente montado pelo afeto, por pessoas muito grandes. Estou com Pedro Brício (diretor), com Alexandre Elias (diretor musical), com Paulo Medeiros (iluminação), com alguns dos maiores nomes do teatro brasileiro, que simplesmente toparam fazer isso por acreditarem no projeto, no meu trabalho. O mais bonito dos palcos é esse poder que fica muito nítido. Em época de país dividido, é importante encontrar os seus, e ver que meus sonhos funcionam coletivamente é um alento.

Em tempos de intolerância e racismo em alta, qual a importância de exibir um espetáculo como esse?

Viemos para mostrar o quanto a cultura negra é essencial, como tornou-se um dos pilares da nossa formação cultural. É importante saber e assumir isso, já que o Brasil renega tanto suas raízes africanas, indígenas, quilombolas. Nós somos feitos dessas culturas. Primeiro, precisamos entender quem somos, para depois nos tornarmos o país que quisermos.

Ícaro and The Black Stars

Quando: Sábado (10), às 21h, e domingo (11), às 18h.

Onde: Teatro Universitário. Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.

Ingressos: R$ 80 (inteira/setor A), R$ 40 (meia/setor A), R$ 70 (inteira/setor B), R$ 35 (meia/ setor B), R$ 60 (inteira/mezanino), R$ 30 (meia/mezanino).