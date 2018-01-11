'Carnaval tem que ser autossustentável', defende Dudu Nobre

Um dos compositores de maior sucesso do carnaval carioca, Dudu Nobre defende que a festa seja autossustentável. No Rio de Janeiro, o prefeito Marcelo Crivella cortou os gastos com os desfiles das Escolas de Samba pela metade, de R$ 2 milhões para R$ 1 milhão
Já faz um tempo que bato na tecla: Carnaval precisa ser auto-sustentável, justamente por essas questões. Enquanto a Prefeitura era mais ou menos alinhada com o pessoal do Carnaval, tudo fluía mais tranquilamente, analisa o músico, que já passou por várias agremiações do Rio, como Mocidade de Padre Miguel, a Unidos da Vila, Unidos da Tijuca e a Viradouro.
Crivella, que é pastor da Igreja Universal, tem sido alvo de protestos entre os sambistas. O nome do político do PRB, inclusive, será estampado em uma alegoria de bunda gigante no desfile da Mangueira. Nobre comentou sobre os atos de protesto no mundo do Carnaval.
As escolas estão com uma briga grande, mas é aquilo: a caneta é do prefeito e o prefeito vê onde o carro aperta. Ele acha que não tem condições, paciência, fazer o quê? Tem que cada um lutar pelos seus direitos. As escolas que têm outra fonte de renda estão conseguindo fazer seu trabalho, diz o músico.
Pela quarta vez consecutiva, o músico é um dos compositores do samba-enredo da Mocidade Unida da Glória. Ele se apresenta no próximo domingo na quadra da escola, em Vila Velha, com o intérprete oficial da agremiação Thiago Brito e a Bateria Pura Ousadia. A entrada custa R$ 15.
O cantor pretende vir ao Carnaval de Vitória, mas ainda precisa ver se vai ter essa brecha na agenda.Não sei se vou conseguir por causa da agenda, mas pretendo ir. O carnaval capixaba tem crescido bastante, esse desenvolvimento é muito perceptível e tenho muito orgulho de fazer parte da festa.