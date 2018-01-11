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Sambista

'Carnaval tem que ser autossustentável', defende Dudu Nobre

Sambista comentou sobre os cortes da Prefeitura do Rio nos gastos com o Carnaval
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jan 2018 às 21:39

Publicado em 10 de Janeiro de 2018 às 21:39

Um dos compositores de maior sucesso do carnaval carioca, Dudu Nobre defende que a festa seja autossustentável. No Rio de Janeiro, o prefeito Marcelo Crivella cortou os gastos com os desfiles das Escolas de Samba pela metade, de R$ 2 milhões para R$ 1 milhão
Já faz um tempo que bato na tecla: Carnaval precisa ser auto-sustentável, justamente por essas questões. Enquanto a Prefeitura era mais ou menos alinhada com o pessoal do Carnaval, tudo fluía mais tranquilamente, analisa o músico, que já passou por várias agremiações do Rio, como Mocidade de Padre Miguel, a Unidos da Vila, Unidos da Tijuca e a Viradouro.
Crivella, que é pastor da Igreja Universal, tem sido alvo de protestos entre os sambistas. O nome do político do PRB, inclusive, será estampado em uma alegoria de bunda gigante no desfile da Mangueira. Nobre comentou sobre os atos de protesto no mundo do Carnaval.
As escolas estão com uma briga grande, mas é aquilo: a caneta é do prefeito e o prefeito vê onde o carro aperta. Ele acha que não tem condições, paciência, fazer o quê? Tem que cada um lutar pelos seus direitos. As escolas que têm outra fonte de renda estão conseguindo fazer seu trabalho, diz o músico.
Pela quarta vez consecutiva, o músico é um dos compositores do samba-enredo da Mocidade Unida da Glória. Ele se apresenta no próximo domingo na quadra da escola, em Vila Velha, com o intérprete oficial da agremiação Thiago Brito e a Bateria Pura Ousadia. A entrada custa R$ 15.
O cantor pretende vir ao Carnaval de Vitória, mas ainda precisa ver se vai ter essa brecha na agenda.Não sei se vou conseguir por causa da agenda, mas pretendo ir. O carnaval capixaba tem crescido bastante, esse desenvolvimento é muito perceptível e tenho muito orgulho de fazer parte da festa.

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