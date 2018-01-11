'Carnaval tem que ser autossustentável', defende Dudu Nobre

Um dos compositores de maior sucesso do carnaval carioca, Dudu Nobre defende que a festa seja autossustentável. No Rio de Janeiro, o prefeito Marcelo Crivella cortou os gastos com os desfiles das Escolas de Samba pela metade, de R$ 2 milhões para R$ 1 milhão

Já faz um tempo que bato na tecla: Carnaval precisa ser auto-sustentável, justamente por essas questões. Enquanto a Prefeitura era mais ou menos alinhada com o pessoal do Carnaval, tudo fluía mais tranquilamente, analisa o músico, que já passou por várias agremiações do Rio, como Mocidade de Padre Miguel, a Unidos da Vila, Unidos da Tijuca e a Viradouro.

Crivella, que é pastor da Igreja Universal, tem sido alvo de protestos entre os sambistas. O nome do político do PRB, inclusive, será estampado em uma alegoria de bunda gigante no desfile da Mangueira. Nobre comentou sobre os atos de protesto no mundo do Carnaval.

As escolas estão com uma briga grande, mas é aquilo: a caneta é do prefeito e o prefeito vê onde o carro aperta. Ele acha que não tem condições, paciência, fazer o quê? Tem que cada um lutar pelos seus direitos. As escolas que têm outra fonte de renda estão conseguindo fazer seu trabalho, diz o músico.

Pela quarta vez consecutiva, o músico é um dos compositores do samba-enredo da Mocidade Unida da Glória. Ele se apresenta no próximo domingo na quadra da escola, em Vila Velha, com o intérprete oficial da agremiação Thiago Brito e a Bateria Pura Ousadia. A entrada custa R$ 15.