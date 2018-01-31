Carnaval em Conceição da Barra terá shows nacionais - veja programação

Patrulha do Samba se apresenta no dia 12 de fevereiro Crédito: Facebook - Patrulha do Samba

Conceição da Barra promete um carnaval de diversidade e muita música. Segundo a prefeitura da cidade, quatro atrações nacionais vão agitar a folia nas ruas do município. Tudo de graça!

Na sexta-feira (9), apresenta-se o cantor Jorginho, ex-vocalista da Banda Os Sungas. No sábado, dia 10 de fevereiro, quem promete animar os foliões é a nova sensação da música baiana, Ricardinho da Bahia. Já no domingo, dia 11 de fevereiro, será a vez da Banda Pagodart retornar aos palcos barrenses. Na segunda-feira, dia 12 de fevereiro, a Banda Patrulha do Samba volta a animar os foliões.

Além dos artistas nacionais também já estão confirmadas as participações dos músicos locais, que se apresentarão ao longo dos cinco dias de folia, na Orla da Sede. De sexta até a terça-feira, as Bandas Agitus, Arerê, Cerradus e DLuar irão se revezar no palco e no trio, onde também se apresentarão as cantoras Kelly Muniz e Michelle Rocha.

Completando a programação, o cantor capixaba Flávio Ghomes e as Bandas Chocolate e Cia., Sambolada, Planeta Banana e New Show também prometem trazer muita animação ao público barrense.

Tradição

A Folia 2018 traz ainda a alegria dos antigos carnavais com as tradicionais marchinhas tocadas pela Bandinha da Barra e a recém-formada Bandinha Por do Sol, além da novidade do Carnaval de Rua de Conceição da Barra, a Afrobatucada. As apresentações serão realizadas nas ruas do Centro Histórico até a Praça da Matriz.

As crianças também terão a folia garantida com a realização de duas matinês e um concurso de fantasias. Na Orla da Sede, ao entardecer, também acontecerão as tradicionais aulas de Zumba, aquecendo o público para as noites de folia.

Itaúnas

Em Itaúnas, também tem folia, porém paga. A Vibe Itaúnas, casa de shows inaugurada no final do ano passado, que movimentou o balneário durante o fechamento de 2017, volta com o festival "Carnavibe".

Realizado nos dias 10 e 12 de fevereiro, ele levará atrações nacionais ao vilarejo. Entre os destaques está a apresentação de Andrew Tosh, filho do lendário cantor de reggae Peter Tosh que, ao lado de Bob Marley, fez história no grupo The Wailers.

A apresentação de Andrew Tosh será realizada no segundo dia de evento, quando também se apresentam o rapper Gabriel O Pensador, a banda Planta e Raiz, expoente do reggae nacional, e Chama Chuva, com o forró tradicional da vila. Já no primeiro dia, a mistura de ritmos será ditada pelo reggae do Maneva, o rap de Rael e o forró do Falamansa. As entradas e pacotes variam de R$ 70 a R$ 300.

Serviço

Carnaval de Conceição da Barra

De sexta até a terça-feira, as Bandas Agitus, Arerê, Cerradus e DLuar irão se revezar no palco e no trio, onde também se apresentarão as cantoras Kelly Muniz e Michelle Rocha. Abaixo as atrações nacionais.

Sexta-feira (9) show com Jorginho, ex-vocalista da Banda Os Sungas

Sábado (10) Ricardinho da Bahia

Domingo (11) Banda Pagodart

Segunda-feira (12) Banda Patrulha do Samba

Entrada franca

Carnavibe em Itaúnas

Quando: dias 10 e 12 de fevereiro, a partir das 22h

Onde: Vibe Itaúnas, Itaúnas  Conceição da Barra

Programação:

Dia 10  Rael, Maneva e Falamansa

Dia 12 Planta e Raiz, Gabriel O Pensador, Andrew Tosh e Chama Chuva.

Ingressos: R$ 70 (pista/ 1 dia); R$ 180 (camarote/ 1 dia); R$ 120 (passaporte/ pista/ 2 dias); R$ 300 (passaporte/ camarote open bar/ 2 dias) R$ 200 (passaporte/camarote KA 347/ 2 dias). Valores não incluem taxa de serviço.

Pontos de venda: Mundo Elétrico (São Mateus), Luiz Tintas (São Mateus e Linhares), Pety Petá (Conceição da Barra), Acesso VIP (Shopping Vitória), Jaklayne Joias (Grande Vitória) e Mundo Elétrico (São Mateus), Luiz Tintas (São Mateus e Linhares), Pety Petá (Conceição da Barra), Acesso VIP (Shopping Vitória), Jaklayne Joias (Grande Vitória) e no site

Informações: https://www.facebook.com/events/187971358603731/

Bloco Pararai

Um dos mais tradicionais blocos de rua do Espírito Santo, o Pararai se prepara para movimentar, mais uma vez, as ruas do município de Conceição da Barra durante o carnaval. A famosa batucada irá sair nos dias 11 e 13 de fevereiro, com um circuito que passa pela orla e ruas do município capixaba.

Aberta ao público, a Batucada do Pararai, que completa 31 anos em 2018, promete levar todo o clima do carnaval aos foliões, com fantasias, marchinhas e muito mais.

Confira abaixo a programação

DIA 11/02  domingo  saída em frente aos correios e circuito pelas ruas da cidade a partir das 18 horas