Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
CARNAVAL 2019

Carnaval de Vitória: últimos camarotes serão vendidos por telefone

Vendas de mesas esgotaram na última sexta-feira (23). Já as entradas da arquibancada continuam sendo comercializadas na internet

Publicado em 25 de Novembro de 2018 às 21:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 nov 2018 às 21:28
Desfile da Independente de Boa Vista, no Sambão do Povo, durante o Carnaval de Vitória 2017 Crédito: Fernando Madeira | GZ
As vendas de entradas para o Carnaval de Vitória 2019 estão à todo vapor. Na primeira semana de comercialização dos ingressos, as 200 mesas disponíveis já foram esgotadas. Os camarotes, que estavam sendo vendidos junto com as mesas no Mercado São Sebastião, em Jucutuquara, na Capital, ainda estão disponíveis.
Dos 13 camarotes colocados à venda, apenas cinco restaram. Porém, a partir desta segunda-feira (26), as vendas destes espaços serão feitas apenas por telefone. Os interessados deve ligar para a Ecos Eventos no número (27) 3327-2200 e fazer a reserva.
Já os ingressos de arquibancada continuam sendo vendidos pela pelo site e www.blueticket.com.br e rede credenciada.
Carnaval de Vitória 2019
Quando: de 21 a 23 de fevereiro de 2019
Onde: Sambão do Povo, em Mario Cypreste, Vitória
Ingressos:
ARQUIBANCADA
As vendas para a arquibancada acontecem por meio do blueticket.com.br e nas redes credenciadas do site na Grande Vitória.
QUINTA-FEIRA (21): R$ 22 (primeiro lote, inteira); R$ 34 (segundo lote, inteira); R$ 44 (terceiro lote, inteira); R$ 110 (combo para todos os dias)
SEXTA-FEIRA (22): R$ 44 (primeiro lote, inteira); R$ 55 (segundo lote, inteira); R$ 66 (terceiro lote, inteira); R$ 110 (combo para todos os dias)
SÁBADO (23): R$ 77 (primeiro lote, inteira); R$ 88 (segundo lote, inteira); R$ 110 (terceiro lote, inteira); R$ 110 (combo para todos os dias)
Pontos de venda: www.blueticket.com.br e nas lojas Soft Modas (Guarapari); X-Ray Lan House (Guarapari); Acesso Vip Vitória (Shopping Vitória); Jaklayne Jóias e Acessórios (Campo Grande; Parque Residencial Laranjeiras; Shopping Mestre Álvaro; Shopping Praia da Costa; Shopping Vila Velha; Shopping Vitória)
MESAS E CAMAROTES
As mesas estão esgotadas. Os camarotes restantes, que comportam até 30 pessoas, estão sendo vendidos pelo telefone da Ecos Eventos (3327-2200) pelo preço de R$ 7 mil (valor único)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Carro capota, mata motorista e deixa passageiro ferido na ES 315, em São Mateus
Imagem de destaque
O último casamento de Chernobyl: o casal que se casou enquanto um desastre nuclear se desenrolava
Imagem de destaque
Homem é morto a facadas próximo a área em obra em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados