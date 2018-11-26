Carnaval de Vitória: últimos camarotes serão vendidos por telefone

Desfile da Independente de Boa Vista, no Sambão do Povo, durante o Carnaval de Vitória 2017 Crédito: Fernando Madeira | GZ

As vendas de entradas para o Carnaval de Vitória 2019 estão à todo vapor. Na primeira semana de comercialização dos ingressos, as 200 mesas disponíveis já foram esgotadas. Os camarotes, que estavam sendo vendidos junto com as mesas no Mercado São Sebastião, em Jucutuquara, na Capital, ainda estão disponíveis.

Dos 13 camarotes colocados à venda, apenas cinco restaram. Porém, a partir desta segunda-feira (26), as vendas destes espaços serão feitas apenas por telefone. Os interessados deve ligar para a Ecos Eventos no número (27) 3327-2200 e fazer a reserva.

Já os ingressos de arquibancada continuam sendo vendidos pela pelo site e www.blueticket.com.br e rede credenciada.

Carnaval de Vitória 2019

Quando: de 21 a 23 de fevereiro de 2019

Onde: Sambão do Povo, em Mario Cypreste, Vitória

Ingressos:

ARQUIBANCADA

As vendas para a arquibancada acontecem por meio do blueticket.com.br e nas redes credenciadas do site na Grande Vitória.

QUINTA-FEIRA (21): R$ 22 (primeiro lote, inteira); R$ 34 (segundo lote, inteira); R$ 44 (terceiro lote, inteira); R$ 110 (combo para todos os dias)

SEXTA-FEIRA (22): R$ 44 (primeiro lote, inteira); R$ 55 (segundo lote, inteira); R$ 66 (terceiro lote, inteira); R$ 110 (combo para todos os dias)

SÁBADO (23): R$ 77 (primeiro lote, inteira); R$ 88 (segundo lote, inteira); R$ 110 (terceiro lote, inteira); R$ 110 (combo para todos os dias)

Pontos de venda: www.blueticket.com.br e nas lojas Soft Modas (Guarapari); X-Ray Lan House (Guarapari); Acesso Vip Vitória (Shopping Vitória); Jaklayne Jóias e Acessórios (Campo Grande; Parque Residencial Laranjeiras; Shopping Mestre Álvaro; Shopping Praia da Costa; Shopping Vila Velha; Shopping Vitória)

MESAS E CAMAROTES