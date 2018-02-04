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Carnaval de Vitória: Piedade é a preferida entre os internautas

Agremiação, já tradicional em Vitória, levou 85% dos votos em enquete promovida pelo Gazeta Online, no Instagram
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 fev 2018 às 10:19

Publicado em 04 de Fevereiro de 2018 às 10:19

Escola de samba Unidos da Piedade no Carnaval de Vitória 2018 Crédito: Fernando Madeira
Dos 4.350 internautas que votaram nas enquetes promovidas pelo Gazeta Online, 85% gostaram mais do desfile da Unidos da Piedade, terceira agremiação a se apresentar no Sambão do Povo, em Vitória, na noite deste sábado (3), no Carnaval de Vitória. A escola, tradicional na Capital, levou à avenida do samba o enredo batizado de "Para não dizer que não falei das flores", uma obra do carnavalesco Paulo Balbino, criada e inspirada nas lembranças que tinha da própria mãe, já falecida há uma década.  
> Veja a cobertura completa do Carnaval de Vitória
A Boa Vista ficou com 80% dos votos dos internautas; MUG conquistou 76% dos telespectadores; Novo Império ficou com 69% dos votos; Jucutuquara ganhou 67% das intenções; Andaraí, com 64% e, por último, Pega no Samba, que ficou com 63% dos votos positivos dos internautas. 

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