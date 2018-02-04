Carnaval de Vitória: Piedade é a preferida entre os internautas

Dos 4.350 internautas que votaram nas enquetes promovidas pelo, 85% gostaram mais do, terceira agremiação a se apresentar no Sambão do Povo, em Vitória, na noite deste sábado (3), no Carnaval de Vitória. A escola, tradicional na Capital, levou à avenida do samba o enredo batizado de "Para não dizer que não falei das flores", uma obra do carnavalesco Paulo Balbino, criada e inspirada nas lembranças que tinha da própria mãe, já falecida há uma década.