Carnaval de Vitória: Piedade é a preferida entre os internautas

Dos 4.350 internautas que votaram nas enquetes promovidas pelo Gazeta Online, 85% gostaram mais do desfile da Unidos da Piedade, terceira agremiação a se apresentar no Sambão do Povo, em Vitória, na noite deste sábado (3), no Carnaval de Vitória. A escola, tradicional na Capital, levou à avenida do samba o enredo batizado de "Para não dizer que não falei das flores", uma obra do carnavalesco Paulo Balbino, criada e inspirada nas lembranças que tinha da própria mãe, já falecida há uma década.
A Boa Vista ficou com 80% dos votos dos internautas; MUG conquistou 76% dos telespectadores; Novo Império ficou com 69% dos votos; Jucutuquara ganhou 67% das intenções; Andaraí, com 64% e, por último, Pega no Samba, que ficou com 63% dos votos positivos dos internautas.