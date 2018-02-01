Carnaval de Viana terá sambista carioca na programação

A primeira mulher
a tocar cavaquinho em desfiles oficiais no Rio de Janeiro estará em Viana neste sábado (3), durante o CarnaViana 2018. A sambista carioca Dayse do Banjo toca e canta pela primeira vez em terras capixabas, a partir das 20h, em Viana Sede - lembrando que a folia acontece também no domingo (4) com outras atrações.
Quem acompanha Dayse do Banjo é o capixaba Rogerinho do Cavaco, que vai apresentar músicas autorais como "Arrasta a sandália", e sucessos de artistas famosos como Almir Guineto, Jorge Aragão, Arlindo Cruz e Beth Carvalho.
A dobradinha no palco ao lado do capixaba é uma novidade na carreira da artista. "Era uma conversa antiga com o Rogerinho para nos apresentarmos juntos, mas nunca tinha dado certo. Com certeza é a realização de um sonho", afirmou a cantora à jornalista Naiara Gomes.
Dayse, que participou do movimento de samba no consagrado Cacique de Ramos nos anos 80, iniciando sua carreira profissional como cavaquinista de Dominguinhos do Estácio, Neguinho da Beija-Flor e Jorginho do Império, também destaca que a estreia no Espírito Santo já traz emoções e expectativas para levar os capixabas a se alegrar com o samba de raíz.
"As expectativas são as melhores possíveis. Quero chegar com o pé direito e fazer o melhor show que eu puder. Estou muito feliz. Alô, galera de Viana e do Espírito Santo, venham prestigiar o CarnaViana. Vocês não vão se arrepender!", conta.
Confira a programação do CarnaViana 2018
Sábado (3)
15h Abertura
16h Matinê Criança Alegria
17h30 Desfile de blocos com banda de Marchinha Raízes do Carnaval
20h Rogerinho do Cavaco e Dayse do Banjo (RJ)
Domingo (4)
15h Abertura
16h Matinê Criança Alegria
17h30 Desfile de blocos com banda de Marchinha Raízes do Carnaval
20h Rickson Maioli