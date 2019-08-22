BELEZA E CULTURA

Cariacica realiza feira com mais de 300 espécies de flores até domingo

ExpoFlores acontece na praça de Cariacica Sede e terá flores e plantas ornamentais diretamente de Holambra. Shows também estão na programação

Publicado em 22 de Agosto de 2019 às 13:18

Redação de A Gazeta

22/08/2019 - Realizada na praça de Cariacica Sede, Expoflores conta com mais de 300 espécies de flores e plantas ornamentais Crédito: Divulgação/PMC
Cariacica se rendeu ao aroma e beleza das flores. Desde quarta-feira (21), a cidade recebe a ExpoFlores Holambra com mais de 300 espécies de flores e plantas ornamentais vindas da cidade paulista de Holambra, referência nacional no cultivo de flores. Até domingo (25), a tenda de 200 m² ficar disponível na praça Marechal Deodoro da Fonseca, em Cariacica Sede, para receber os admiradores.
"São orquídeas, bonsais, plantas para o jardim e para o interior das casas, enfim, uma variedade extrema e bela que vem bem a calhar com a conscientização ambiental. As pessoas passaram a valorizar mais a Natureza, querem tê-la por perto", sintetiza o organizador e produtor cultural Fernando Palhares, que pela segunda vez traz a feira para a cidade.
> O misticismo por trás do Bosque das Cerejeiras em Pedra Azul no ES
Vale lembrar que a exposição conta com acompanhamento de técnicos, explicando sobre as características e os cuidados de cada planta. A entrada é franca e os preços das flores e plantas ornamentais variam entre R$ 6 e R$ 190.
Shows
Além das flores, teatro, música e sarau poético fazem parte da ExpoFlores Holambra. Na quarta (21), o evento foi aberto com performance cênica do Grupo HB de Teatro.
> Flores de cerejeiras: primeiras mudas foram plantadas em Vargem Alta
Até domingo, shows de Dan Carlos, Denison Nunes e Banda Virou Mania estão na programação. A Secretaria de Cultura de Cariacica também irá manter, todos os dias, o "Cena Livre", um horário livre para apresentações espontâneas da comunidade e escolas do bairro.
SERVIÇO
ExpoFlores Holambra
Quando: até domingo (25 de agosto), das 9h às 21h.
Onde: praça de Cariacica Sede.
Quanto: entrada gratuita. Os preços das flores e plantas ornamentais variam entre R$ 6 e R$ 190.
PROGRAMAÇÃO
- 22/08 (quinta-feira)
17h: sarau literomusical com Dan Carlos e Thays Ferreira.
19h: palco aberto “Cena livre” para apresentações espontâneas da comunidade e escolas da região.
- 23/08 (sexta-feira)
9h às 11h: palco aberto “Cena livre” para apresentações espontâneas da comunidade e escolas da região.
14h às 16h: palco aberto “Cena livre” para apresentações espontâneas da comunidade e escolas da região.
18h: apresentação da Banda Musical da EMEF Hilário Vieira.
- 24/08 (sábado)
9h às 11h: palco aberto “Cena livre” para apresentações espontâneas da comunidade e escolas da região.
14 até 16h: palco aberto “Cena livre” para apresentações espontâneas da comunidade e escolas da região.
19h: apresentação musical de Denison Nunes (MPB, POP e ROCK) – Incentivo da Lei João Bananeira.
- 25/08 (domingo)
9h às 11h: palco aberto “Cena livre” para apresentações espontâneas da comunidade e escolas da região.
14h às 16h: palco aberto “Cena livre” para apresentações espontâneas da comunidade e escolas da região.
17h: show com a Banda Virou Mania (pagode e samba).
21h: encerramento da ExpoFlores Holambra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Maranhão e Carlinhos, do Vitória-ES
Recém-chegados brilham no fim, e Vitória-ES vence o Porto Vitória na estreia da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação

