Cariacica realiza feira com mais de 300 espécies de flores até domingo

Cariacica se rendeu ao aroma e beleza das flores. Desde quarta-feira (21), a cidade recebe a ExpoFlores Holambra com mais de 300 espécies de flores e plantas ornamentais vindas da cidade paulista de Holambra, referência nacional no cultivo de flores. Até domingo (25), a tenda de 200 m² ficar disponível na praça Marechal Deodoro da Fonseca, em Cariacica Sede, para receber os admiradores.
"São orquídeas, bonsais, plantas para o jardim e para o interior das casas, enfim, uma variedade extrema e bela que vem bem a calhar com a conscientização ambiental. As pessoas passaram a valorizar mais a Natureza, querem tê-la por perto", sintetiza o organizador e produtor cultural Fernando Palhares, que pela segunda vez traz a feira para a cidade.
Vale lembrar que a exposição conta com acompanhamento de técnicos, explicando sobre as características e os cuidados de cada planta. A entrada é franca e os preços das flores e plantas ornamentais variam entre R$ 6 e R$ 190.
Shows
Além das flores, teatro, música e sarau poético fazem parte da ExpoFlores Holambra. Na quarta (21), o evento foi aberto com performance cênica do Grupo HB de Teatro.
Até domingo, shows de Dan Carlos, Denison Nunes e Banda Virou Mania estão na programação. A Secretaria de Cultura de Cariacica também irá manter, todos os dias, o "Cena Livre", um horário livre para apresentações espontâneas da comunidade e escolas do bairro.
SERVIÇO
ExpoFlores Holambra
Quando: até domingo (25 de agosto), das 9h às 21h.
Onde: praça de Cariacica Sede.
Quanto: entrada gratuita. Os preços das flores e plantas ornamentais variam entre R$ 6 e R$ 190.
PROGRAMAÇÃO
- 22/08 (quinta-feira)
17h: sarau literomusical com Dan Carlos e Thays Ferreira.
19h: palco aberto “Cena livre” para apresentações espontâneas da comunidade e escolas da região.
- 23/08 (sexta-feira)
9h às 11h: palco aberto “Cena livre” para apresentações espontâneas da comunidade e escolas da região.
14h às 16h: palco aberto “Cena livre” para apresentações espontâneas da comunidade e escolas da região.
18h: apresentação da Banda Musical da EMEF Hilário Vieira.
- 24/08 (sábado)
9h às 11h: palco aberto “Cena livre” para apresentações espontâneas da comunidade e escolas da região.
14 até 16h: palco aberto “Cena livre” para apresentações espontâneas da comunidade e escolas da região.
19h: apresentação musical de Denison Nunes (MPB, POP e ROCK) – Incentivo da Lei João Bananeira.
- 25/08 (domingo)
9h às 11h: palco aberto “Cena livre” para apresentações espontâneas da comunidade e escolas da região.
14h às 16h: palco aberto “Cena livre” para apresentações espontâneas da comunidade e escolas da região.
17h: show com a Banda Virou Mania (pagode e samba).
21h: encerramento da ExpoFlores Holambra