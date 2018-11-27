Cariacica: Cinema de graça com filmes baseados em best-sellers

Cena do filme "Como Eu Era Antes de Você" (2016), que será exibido nesta terça-feira (27) Crédito: Divulgação

O que Jojo Moyes e Antoine de Saint-Exupéry têm em comum? A adaptação de suas obras para o cinema. Essa afinidade é o objetivo do projeto Cinema e Livros, realizado pela Biblioteca Pública Municipal Madeira de Freitas que, em parceria com o Cineclube Colorado, exibe filmes inspirados em obras literárias.

Com essa proposta o Colorado escolheu duas obras bem conhecidas do universo literário: Como Eu Era Antes de Você, de Jojo Moyes, e O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944). Elas serão exibidas gratuitamente na biblioteca em duas datas.

Como Eu Era Antes de Você será exibido nesta terça (27), às 19h. Na trama, Louisa Clark (Emilia Clarke) aceita a proposta de trabalhar como cuidadora de um tetraplégico, que vive em um castelo que é o principal atrativo da região britânica onde moram. Will Traynor (Sam Claflin) tinha uma vida ativa, trabalhava no mercado financeiro em Londres e praticava esportes com sua namorada, até sofrer um acidente. Will não consegue superar a novas limitação e cabe a Lou, superar as barreiras iniciais e fazer com que ele passe a apreciar mais a vida.

Já a sessão de O Pequeno Príncipe, acontece no dia 6 de dezembro, quinta-feira, também às 19h. A obra escolhida foi uma animação de 2015, dirigida por Mark Osborne, diretor do indicado ao Oscar Kung Fu Panda (2008). A produção faz uma homenagem ao clássico infantil de um príncipe, ainda criança, habitante de um planeta minúsculo, e que sai pelo universo, visitante outros mundos e se depara com os adultos e vê o quão incoerentes eles podem ser com uma prática de vida distante do que pensam e falam. A adaptação de Osborne coloca como protagonista uma garotinha que está desperdiçando a infância tentando ser uma mulher adulta antes do tempo.

Serviço:





"Cinema e Livros





Exibição gratuita de filmes na Biblioteca Pública Madeira de Freitas, em Campo Grande.





Onde: Biblioteca Pública Municipal Madeira de Freitas, Rua Santa Marta, nº 12, Campo Grande, Cariacica.





Entrada franca.





Programação:

Terça-feira (27), às 19h

 Como Eu Era Antes de Você (Me Before You, Reino Unido, 2016).

Romance. Direção de Thea Sharrock. Com Emilia Clarke e Sam Claflin. Duração: 110 min

6 de dezembro, às 19h

 O Pequeno Príncipe (Le Petit Prince, França, 2015).

Animação. Direção de Mark Osborne. Em cartaz dia 6 de dezembro, quinta-feira, às 19h. Duração: 107 min