Capixabas participam de exposição na ArtRio 2018

Rosana Paste é professora e artista plástica que vai expor seus trabalhos na ART RIO Crédito: Marcelo Prest

Conhecida por ser um dos principais eventos de arte da América Latina, a ArtRio revela-se como um espaço democrático, reunindo obras de grandes mestres e também de novos artistas, graças à seleção feita em galerias do país e do mundo. Realizada no Rio de Janeiro entre quinta-feira (27) e domingo (30), a feira terá a participação de galerias capixabas como a OÁ e a Matias Brotas Arte Contemporânea, que leva à Cidade Maravilhosa doze artistas e obras inéditas  o capixaba Hilal Sami Hilal terá seus trabalhos expostos por uma galeria carioca.

A Matias Brotas integra o programa Panorama, destinado aos espaços de arte já estabelecidos no circuito internacional. Nos estande, estarão obras de Adrianna Eu, Andréa Brown, Antônio Bokel, José Bechara, Lara Felipe, Mai-Britt Wolthers, Matias Mesquita, Raphael Bianco, Rosana Paste, Sandro Novaes, Suzana Queiroga e Vanderlei Lopes. A maioria das obras foi criada especialmente para a ArtRio.

Para a galerista Lara Brotas, criar uma interlocução entre a produção local e a produção artística do resto do mundo é fundamental. Lara diz que Vitória passou a se destacar mais nos últimos anos, e que eventos como a ArtRio ressaltam o não-lugar da arte, universal em sua essência.

A arte fala todas as línguas, é uma das poucas ferramentas que temos que conversa com qualquer um, de qualquer idade, em qualquer país. Hoje, em Vitória, temos uma realidade diferente de quando estávamos distantes, fora desse circuito. Isso mudou muito por conta dos espaços que a região oferece hoje, como o Museu Vale, que foi também importante neste papel, salienta a galerista.

Raphael Blanco vai expor seus trabalhos na ART RIO Crédito: Marcelo Prest

Artistas

Entre os destaques da produção local na ArtRio, estão as obras de Rosana Paste, que se debruça sobre poéticas do corpo, propondo interfaces entre experiências sentidas e materialidades externas. Na feira, ela vai apresentar a nova série Entre Camadas, que atualiza a aplicação de objetos presentes em sua produção desde o início.

O exercício de memória talvez seja o ponto em comum entre a produção da artista e de Raphael Bianco, também presente na feira. O capixaba é mais um a apresentar uma nova série, repleta de formas fluidas que se enfrentam num embate entre o orgânico e o etéreo.

Segundo Bianco, seu processo artístico contempla o papel da imaginação na construção da memória. A nossa cabeça funciona assim. O que falta, a imaginação preenche. Esse processo acontece o tempo inteiro, diz.