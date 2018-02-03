Capixabas do Melanina MCs lançam disco exaltando mulher negra

Afari, Geeh, Lola e Mary Jane se dedicaram por um ano inteiro à gravação de um disco. Bateram cabeça, tomaram decisões, abriram mão de algumas coisas, ganharam experiências e tiveram descobertas. As quatro rappers dão vida ao grupo capixaba Melanina MCs e lançam neste final de semana o primeiro álbum, Sistema Feminino, uma exaltação à resistência da mulher negra e periférica.
O show acontece dentro do Festival Ponte, realizado neste final de semana em comemoração aos três anos da Batalha da Ponte, disputa de rimas realizada em Vila Velha. Por lá, o disco será vendido pelo preço promocional de R$ 10.
As dez faixas que integram o fino trabalho produzido por Henrique Paoli e Fepaschoal cumprem bem o prometido. Logo de cara, a faixa-título traz versos diretos, que convocam o ouvinte para uma reflexão. A música traz nuances de rock, e tem a participação de Larissa Conforto na bateria (banda Ventre), Carol Navarro no baixo (Supercombo) e Gabriela Deptulski (My Magical Glowing Lens) na guitarra. É só uma palinha do que vem pela frente.
Aliás, assim como na primeira música do disco, as faixas seguintes entregam mesclas do rap com outros gêneros musicais. Destaque para Cenários (com participação de Anna Tréa, da banda de Emicida, nas guitarras), Meu Jeito (com percussão mais suingada) e Pele Maciça, com uma letra certeira que lembra a resistência da mulher negra.
O rap é um gênero muito aberto. Na maioria das vezes, quem admira o rap também tem outros gostos, segue por outras vertentes. É difícil você crescer em uma família que já ouça rap. Todo mundo tem um pouco de cada coisa. Eu, por exemplo, vim muito do rock e do reggae. Tentamos incrementar com as referências de todas, para ser um disco bem amplo, destaca a rapper Lola, uma das quatro vozes do Melanina.
Moradora de Jardim Tropical, na Serra, Lola já era amiga de Mary Jane, que teve a ideia de formar um grupo de rap em 2013. As duas já consumiam bastante do gênero, e frequentavam os eventos do movimento hip-hop na Grande Vitória, mas ainda tinham a timidez com uma certa barreira. A dupla convidou Geeh, que já tinha sons gravados. Posteriormente, as três encontraram a última integrante, Afari, que já era conhecida por frequentar de maneira assídua as apresentações do (antes) trio.
O primeiro projeto maior das garotas foi o lançamento do EP Tesouro Escondido, em 2016. De lá para cá, mudou praticamente tudo, conforme lembra Lola. Desde o estilo à ideologia, nossa vivência também... As experiências nos tornaram mais maduras e formaram nossa cabeça. O Sistema Feminino veio para coroar isso. Nada mais é do que descrever o que passamos sendo mulheres negras morando em periferia, avisa.
O discurso contundente veio de fato para ser a marca do grupo. Se a música não pode atingir as pessoas positivamente de alguma maneira, não tem por que fazer. Queremos que as pessoas escutem e sintam o que é ser mulher, o que é passar por isso. A nossa proposta é política, queremos usar a arte a nosso favor, conclui Lola.
CONFIRA
Sistema Feminino. Melanina MCs. Independente, 10 faixas. Disponível no YouTube e nas principais plataformas de streaming.
Lançamento Sistema Feminino
Quando: Domingo, às 18h.
Onde: Ginásio Tartarugão. Rua Treze, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha.
Entrada gratuita.