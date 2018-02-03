Capixabas do Melanina MCs lançam disco exaltando mulher negra

Mary Jane, Lola, Geeh e Afari formam o Melanina MCs Crédito: Nunah Alle/Divulgação

Afari, Geeh, Lola e Mary Jane se dedicaram por um ano inteiro à gravação de um disco. Bateram cabeça, tomaram decisões, abriram mão de algumas coisas, ganharam experiências e tiveram descobertas. As quatro rappers dão vida ao grupo capixaba Melanina MCs e lançam neste final de semana o primeiro álbum, Sistema Feminino, uma exaltação à resistência da mulher negra e periférica.

O show acontece dentro do Festival Ponte, realizado neste final de semana em comemoração aos três anos da Batalha da Ponte, disputa de rimas realizada em Vila Velha. Por lá, o disco será vendido pelo preço promocional de R$ 10.

As dez faixas que integram o fino trabalho produzido por Henrique Paoli e Fepaschoal cumprem bem o prometido. Logo de cara, a faixa-título traz versos diretos, que convocam o ouvinte para uma reflexão. A música traz nuances de rock, e tem a participação de Larissa Conforto na bateria (banda Ventre), Carol Navarro no baixo (Supercombo) e Gabriela Deptulski (My Magical Glowing Lens) na guitarra. É só uma palinha do que vem pela frente.

Aliás, assim como na primeira música do disco, as faixas seguintes entregam mesclas do rap com outros gêneros musicais. Destaque para Cenários (com participação de Anna Tréa, da banda de Emicida, nas guitarras), Meu Jeito (com percussão mais suingada) e Pele Maciça, com uma letra certeira que lembra a resistência da mulher negra.

O rap é um gênero muito aberto. Na maioria das vezes, quem admira o rap também tem outros gostos, segue por outras vertentes. É difícil você crescer em uma família que já ouça rap. Todo mundo tem um pouco de cada coisa. Eu, por exemplo, vim muito do rock e do reggae. Tentamos incrementar com as referências de todas, para ser um disco bem amplo, destaca a rapper Lola, uma das quatro vozes do Melanina.

Moradora de Jardim Tropical, na Serra, Lola já era amiga de Mary Jane, que teve a ideia de formar um grupo de rap em 2013. As duas já consumiam bastante do gênero, e frequentavam os eventos do movimento hip-hop na Grande Vitória, mas ainda tinham a timidez com uma certa barreira. A dupla convidou Geeh, que já tinha sons gravados. Posteriormente, as três encontraram a última integrante, Afari, que já era conhecida por frequentar de maneira assídua as apresentações do (antes) trio.

O primeiro projeto maior das garotas foi o lançamento do EP Tesouro Escondido, em 2016. De lá para cá, mudou praticamente tudo, conforme lembra Lola. Desde o estilo à ideologia, nossa vivência também... As experiências nos tornaram mais maduras e formaram nossa cabeça. O Sistema Feminino veio para coroar isso. Nada mais é do que descrever o que passamos sendo mulheres negras morando em periferia, avisa.

O discurso contundente veio de fato para ser a marca do grupo. Se a música não pode atingir as pessoas positivamente de alguma maneira, não tem por que fazer. Queremos que as pessoas escutem e sintam o que é ser mulher, o que é passar por isso. A nossa proposta é política, queremos usar a arte a nosso favor, conclui Lola.

CONFIRA

Sistema Feminino. Melanina MCs. Independente, 10 faixas. Disponível no YouTube e nas principais plataformas de streaming.

Lançamento Sistema Feminino

Quando: Domingo, às 18h.

Onde: Ginásio Tartarugão. Rua Treze, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha.