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Capixabas dão sugestões de livros essenciais para a lista do ano

Com quase um quarto de 2018 no passado, convocamos quatro capixabas de ramos diferentes para montar uma lista de sugestões de leituras para este ano

Publicado em 23 de Março de 2018 às 21:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mar 2018 às 21:45
Escritor e editor Saulo Ribeiro desenvolveu hábito de leitura na infância Crédito: Marcelo Prest
Caminhamos para concluir o primeiro terço de 2018  sim, o tempo está passando rápido demais. Apesar disso, ainda dá tempo  e muito!  de fazer uma lista de leituras para cumprir até o final do ano. Topa?
Para nos ajudar a incentivar você, leitor, nessa missão, convidamos quatro pessoas de ramos distintos para deixarem suas indicações: a atriz, escritora e pesquisadora Suely Bispo; o chef de cozinha Alcides Junior; a cantora Gabriela Brown; e o escritor e editor Saulo Ribeiro.
Com hábito de leitura desenvolvido desde a mais tenra idade, as quatro figuras listam publicações que nos ajudam a entender a sociedade e que ressaltam a literatura como fator decisivo no desenvolvimento do pensamento crítico.
Entre os escolhidos, há obras que ressaltam a voz negra no combate às mazelas como o racismo, clássicos de grandes figuras como George Orwell e Chimamanda Ngozi Adichie, além de obras de importantes escritores locais, como Miguel Marvilla e José Carlos Oliveira.
Mestre em Estudos Literários, Suely Bispo fez questão de incluir Solano Trindade em suas indicações. É conhecido, mas podia ser muito mais, principalmente por levantar questões étnico-raciais, afirma.
Já Alcides Junior, responsável pela cozinha e pelas redes sociais do Alcides Carnes Y Tragos, tem apreço por biografias e por romances distópicos. Meu gosto reflete a desesperança na humanidade. O ser humano é capaz de cada bizarrice que só lendo para acreditar, brinca.
Gabriela Brown, uma das promessas da música capixaba, prioriza autoras em sua lista. Gosto de dramas e ficção. Faço questão de sempre repassar meus livros e de frequentar sebos, conta.
Por fim, Saulo Ribeiro, comandante da Editora Cousa, ressalta uma pérola capixaba, uma brasileira e outra latino-americana. Comecei a ler na infância por tédio, talvez. Onde eu morava nem sequer tinha livraria, confidencia. Confira as dicas abaixo.
Suely Bispo
De Zacimbas a Suelys: Coletânea Afro-Tons de Expressões Artísticas de Mulheres Negras no ES: Organizado pelo coletivo capixaba Afro-Tons, o livro reúne obras de 24 mulheres que lutam pelo empoderamento negro e contra o racismo e o feminicídio.
Poemas Antológicos (Solano Trindade): Reúne escritos de 60 anos atrás, em média, mas muito atuais, sobre questões sociais brasileiras.
Lição de Labirinto (Miguel Marvilla): O livro do poeta capixaba, falecido em 2009, chegou a render-lhe prêmios de destaque nacional.
Alcides Junior
Cozinha Confidencial (Anthony Bourdain): No livro, o chef e escritor norte-americano reúne segredos e falcatruas da profissão.
1984 (George Orwell): Um dos mais famosos do autor, questiona os excessos do poder na sociedade. O clássico é essencial para a compreensão da história moderna.
Commando  A Autobiografia de Johnny Ramone (Johnny Ramone): O músico conta sua história e a dos Ramones de maneira honesta e sincera, avacalha colegas e fala sobre violência.
Gabriela Brown
Carol (Patricia Highsmith): O thriller, um clássico contemporâneo, conta o amor proibido entre duas mulheres.
A Mulher Emergente (Natalie Rogers): Lançado na década de 1980, o livro traz a história da própria autora, que questiona padrões sexistas, valores e crenças.
Hibisco Roxo (Chimamanda Ngozi Adichie): A escritora nigeriana critica o colonialismo em um romance que mescla autobiografia e ficção.
Saulo Ribeiro
"Diário Selvagem" (José Carlos Oliveira): Organizada por Jason Tércio, a obra póstuma reúne angústias de Oliveira enquanto escritor e ser humano.
Companhia Brasileira de Alquimia (Manoel Herzog): Cheio de ironia e sarcasmo, o romance faz um retrato fiel da sociedade e de suas mesquinharias.
O Cavalo Perdido e Outras Histórias (Felisberto Hernández): Traz oito contos do uruguaio, com narração estruturada em longos fluxos de consciência.

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