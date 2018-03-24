Capixabas dão sugestões de livros essenciais para a lista do ano

Escritor e editor Saulo Ribeiro desenvolveu hábito de leitura na infância Crédito: Marcelo Prest

Caminhamos para concluir o primeiro terço de 2018  sim, o tempo está passando rápido demais. Apesar disso, ainda dá tempo  e muito!  de fazer uma lista de leituras para cumprir até o final do ano. Topa?

Para nos ajudar a incentivar você, leitor, nessa missão, convidamos quatro pessoas de ramos distintos para deixarem suas indicações: a atriz, escritora e pesquisadora Suely Bispo; o chef de cozinha Alcides Junior; a cantora Gabriela Brown; e o escritor e editor Saulo Ribeiro.

Com hábito de leitura desenvolvido desde a mais tenra idade, as quatro figuras listam publicações que nos ajudam a entender a sociedade e que ressaltam a literatura como fator decisivo no desenvolvimento do pensamento crítico.

Entre os escolhidos, há obras que ressaltam a voz negra no combate às mazelas como o racismo, clássicos de grandes figuras como George Orwell e Chimamanda Ngozi Adichie, além de obras de importantes escritores locais, como Miguel Marvilla e José Carlos Oliveira.

Mestre em Estudos Literários, Suely Bispo fez questão de incluir Solano Trindade em suas indicações. É conhecido, mas podia ser muito mais, principalmente por levantar questões étnico-raciais, afirma.

Já Alcides Junior, responsável pela cozinha e pelas redes sociais do Alcides Carnes Y Tragos, tem apreço por biografias e por romances distópicos. Meu gosto reflete a desesperança na humanidade. O ser humano é capaz de cada bizarrice que só lendo para acreditar, brinca.

Gabriela Brown, uma das promessas da música capixaba, prioriza autoras em sua lista. Gosto de dramas e ficção. Faço questão de sempre repassar meus livros e de frequentar sebos, conta.

Por fim, Saulo Ribeiro, comandante da Editora Cousa, ressalta uma pérola capixaba, uma brasileira e outra latino-americana. Comecei a ler na infância por tédio, talvez. Onde eu morava nem sequer tinha livraria, confidencia. Confira as dicas abaixo.

Suely Bispo

De Zacimbas a Suelys: Coletânea Afro-Tons de Expressões Artísticas de Mulheres Negras no ES: Organizado pelo coletivo capixaba Afro-Tons, o livro reúne obras de 24 mulheres que lutam pelo empoderamento negro e contra o racismo e o feminicídio.

Poemas Antológicos (Solano Trindade): Reúne escritos de 60 anos atrás, em média, mas muito atuais, sobre questões sociais brasileiras.

Lição de Labirinto (Miguel Marvilla): O livro do poeta capixaba, falecido em 2009, chegou a render-lhe prêmios de destaque nacional.

Alcides Junior

Cozinha Confidencial (Anthony Bourdain): No livro, o chef e escritor norte-americano reúne segredos e falcatruas da profissão.

1984 (George Orwell): Um dos mais famosos do autor, questiona os excessos do poder na sociedade. O clássico é essencial para a compreensão da história moderna.

Commando  A Autobiografia de Johnny Ramone (Johnny Ramone): O músico conta sua história e a dos Ramones de maneira honesta e sincera, avacalha colegas e fala sobre violência.

Gabriela Brown

Carol (Patricia Highsmith): O thriller, um clássico contemporâneo, conta o amor proibido entre duas mulheres.

A Mulher Emergente (Natalie Rogers): Lançado na década de 1980, o livro traz a história da própria autora, que questiona padrões sexistas, valores e crenças.

Hibisco Roxo (Chimamanda Ngozi Adichie): A escritora nigeriana critica o colonialismo em um romance que mescla autobiografia e ficção.

Saulo Ribeiro

"Diário Selvagem" (José Carlos Oliveira): Organizada por Jason Tércio, a obra póstuma reúne angústias de Oliveira enquanto escritor e ser humano.

Companhia Brasileira de Alquimia (Manoel Herzog): Cheio de ironia e sarcasmo, o romance faz um retrato fiel da sociedade e de suas mesquinharias.