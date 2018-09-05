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Literatura

Capixaba Paulo Roberto Sodré lança 'Uma Leitura na Chuva'

Conhecido por seus trabalhos na poesia, escritor volta a se aventurar pela prosa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2018 às 23:21

Publicado em 04 de Setembro de 2018 às 23:21

Poeta meter-se com romance é declaração evidente de imprudência: todos sabemos, afirma Paulo Roberto Sodré no prefácio de Uma Leitura na Chuva, narrativa lançada nesta quarta-feira (5), na Biblioteca Pública Estadual, em Vitória.
Apesar da modéstia inscrita no texto preliminar de apresentação do livro, é possível dizer que Sodré foi, sim, bastante prudente ao construir narrativas dentro de uma narrativa maior. 
No livro, escrito em terceira pessoa, o autor apresenta três partes e diversos capítulos de microrromances ensaiados por Eduardo, personagem pinçado de Lhecídio, romance-poema lançado por Sodré em 1989.
A publicação traz como ponto de partida um reencontro entre Eduardo, agora hospitalizado após um acidente, e Alessandro, um advogado que sai de Vitória para ir a Cachoeiro visitar o amigo escritor acidentado.
Quando escrevi Lhecídio, eu era um escritor de 20 e poucos anos. Hoje, estou com 56. Quis me enveredar pela narrativa e ao mesmo tempo fazer uma espécie de correção do trabalho que fiz há duas décadas, explica Paulo, também professor doutor de Literatura Portuguesa da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).
Apesar da revisitação ao personagem de Eduardo, Paulo garante que a figura agora é outra, muito mais amadurecida, apenas com mesmo nome e situações em comum. Nesta empreitada, formada também por uma relação homoafetiva, o escritor expõe duas crises: a de Eduardo diante do aproveitamento de seu trabalho artístico com a escrita e a representação do mundo ao seu redor, e do leitor Alessandro diante das representações ficcionais de um texto artístico.
De cara, Sodré prefere deixar de lado o termo romance por dispensar a definição de textos literários a partir de rótulos de gêneros. Para ele, estes estão demasiadamente híbridos e destituídos de fronteiras, o que julga ser extremamente positivo.
Em sua narrativa, portanto, Paulo desafia-se a sair da concisão típica do poeta para trabalhar mais a situação dos personagens. Mais do que isso, cumpre o que promete, sem ser exaustivo e envolvendo o leitor.
Tentei ser econômico para não exagerar no detalhamento. Registrei o que achei necessário para expor as situações vividas pelos protagonistas sem tornar isso banal ou desnecessário, conclui.
Uma Leitura na Chuva. 
Paulo Roberto Sodré. Editora Cândida, 140 páginas. Quanto: R$ 20. Lançamento nesta quarta (5), às 19h, na Biblioteca Pública Estadual. Av. João Batista Parra, 165, Enseada do Suá. (27) 3137-9351.

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