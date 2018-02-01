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Humor

Capixaba Letticia Munniz comanda ''Comedy Central Stand-up''

Conhecida pelos vídeos na internet, Letticia leva seu humor para os palcos no episódio desta quinta-feira (01)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jan 2018 às 22:37

Publicado em 31 de Janeiro de 2018 às 22:37

Se você ligar a televisão hoje à noite, às 23h, e colocar no canal Comedy Central, irá se deparar com a figura de Letticia Munniz. A humorista capixaba pode ainda não ser tão conhecida pelo grande público, mas já vem fazendo barulho na internet com seus vídeos. A repercussão rendeu a ela uma participação já gravada com em uma série da galera do Porta dos Fundos (Borges, que será exibida neste ano) e o comando do episódio de hoje do Comedy Central Stand-up, programa que a cada temporada revela e consagra novos nomes do humor nacional.
Atriz e humorista, ela começou no stand-up faz pouco tempo, mas trabalhar com humor já era um sonho antigo.
Quando eu vim pra São Paulo, vim para fazer teatro, mas tive que fazer outras coisas que me desviaram do foco. Acabou que comecei mesmo no humor em 2017. Comecei a fazer stand-up, a estudar humor. Eu não queria fazer nada dramático, aí eu descobri que o stand-up seria o melhor caminho, conta Letticia.
Sobre o programa de hoje, Lettícia conta que foi pega de surpresa. Foi engraçado porque eu tinha muito pouco tempo de stand-up. Eu achava que não tinha condições, mas eles insistiram. Para você ter 15 minutos de palco você já tem que fazer stand-up há bastante tempo. Para a TV você tem que selecionar as melhores piadas, e eu não tinha esse texto. Comecei o texto praticamente do zero. Foi aí que eu decidi que usaria as histórias que eu recebia.
Internet
Letticia faz humor com pegada feminista Crédito: Comedy Central/Divulgação
Além de usar o humor nos palcos, ela também o utiliza nas redes sociais, onde tem mais de 37 mil seguidores. Em seus vídeos, conversas sobre feminismo e relacionamentos.
Eu comecei a fazer vídeos para conseguir acesso a testes e trabalhos. Aí um público feminino muito grande começou a me seguir e elas mandavam muitas dúvidas sobre relacionamentos, dúvidas que, para mim, eram muito engraçadas, lembra Letticia.
A capixaba diz que o show que será exibido hoje tem humor feminista, mas lembra que precisa conquistar o público. No meu canal o público é 90% feminino, eu tô falando muito mais para as pessoas que querem ouvir. Já no palco, o público, além de ser mais masculino, tem essa mentalidade extremamente machista, então eu não consigo chegar com a mesma abordagem da internet. Como na maioria dos lugares, tenho que primeiro provar meu talento para depois conseguir abordar temas feministas. Tenho que chegar me provando engraçada.
Discurso
Para Lettícia, usar o humor para falar de temas como feminismo funciona para fazer um contraponto à ideologia machista e misógina muitas vezes presente no meio (teatro e humor).
Eu acho que na arte, todo meio é muito machista. Quando eu comecei a fazer stand-up, senti isso muito mais na pele, porque temos pouquíssimas mulheres no humor, afirma. Aí eu vi muitos colegas de profissão fazendo umas piadas completamente absurdas e machistas e as pessoas morriam de rir, até as mulheres. E quando eu vi aquilo falei: Não, isso tá errado! Só que ao invés de discutir, eu decidi que faria o contrário, eu decidi que faria humor para as mulheres da mesma forma que eles faziam para os homens, completa a capixaba, que diz usar seu humor para falar o que certas pessoas não querem ouvir.
É uma maneira de falar com essas mulheres que não querem ouvir do feminismo, para elas entenderem que precisam dele (do feminismo).
Confira alguns vídeos de Letticia:

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