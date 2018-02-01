Capixaba Letticia Munniz comanda ''Comedy Central Stand-up''

Se você ligar a televisão hoje à noite, às 23h, e colocar no canal Comedy Central, irá se deparar com a figura de Letticia Munniz. A humorista capixaba pode ainda não ser tão conhecida pelo grande público, mas já vem fazendo barulho na internet com seus vídeos. A repercussão rendeu a ela uma participação já gravada com em uma série da galera do Porta dos Fundos (Borges, que será exibida neste ano) e o comando do episódio de hoje do Comedy Central Stand-up, programa que a cada temporada revela e consagra novos nomes do humor nacional.
Atriz e humorista, ela começou no stand-up faz pouco tempo, mas trabalhar com humor já era um sonho antigo.
Quando eu vim pra São Paulo, vim para fazer teatro, mas tive que fazer outras coisas que me desviaram do foco. Acabou que comecei mesmo no humor em 2017. Comecei a fazer stand-up, a estudar humor. Eu não queria fazer nada dramático, aí eu descobri que o stand-up seria o melhor caminho, conta Letticia.
Sobre o programa de hoje, Lettícia conta que foi pega de surpresa. Foi engraçado porque eu tinha muito pouco tempo de stand-up. Eu achava que não tinha condições, mas eles insistiram. Para você ter 15 minutos de palco você já tem que fazer stand-up há bastante tempo. Para a TV você tem que selecionar as melhores piadas, e eu não tinha esse texto. Comecei o texto praticamente do zero. Foi aí que eu decidi que usaria as histórias que eu recebia.
Internet
Além de usar o humor nos palcos, ela também o utiliza nas redes sociais, onde tem mais de 37 mil seguidores. Em seus vídeos, conversas sobre feminismo e relacionamentos.
Eu comecei a fazer vídeos para conseguir acesso a testes e trabalhos. Aí um público feminino muito grande começou a me seguir e elas mandavam muitas dúvidas sobre relacionamentos, dúvidas que, para mim, eram muito engraçadas, lembra Letticia.
A capixaba diz que o show que será exibido hoje tem humor feminista, mas lembra que precisa conquistar o público. No meu canal o público é 90% feminino, eu tô falando muito mais para as pessoas que querem ouvir. Já no palco, o público, além de ser mais masculino, tem essa mentalidade extremamente machista, então eu não consigo chegar com a mesma abordagem da internet. Como na maioria dos lugares, tenho que primeiro provar meu talento para depois conseguir abordar temas feministas. Tenho que chegar me provando engraçada.
Discurso
Para Lettícia, usar o humor para falar de temas como feminismo funciona para fazer um contraponto à ideologia machista e misógina muitas vezes presente no meio (teatro e humor).
Eu acho que na arte, todo meio é muito machista. Quando eu comecei a fazer stand-up, senti isso muito mais na pele, porque temos pouquíssimas mulheres no humor, afirma. Aí eu vi muitos colegas de profissão fazendo umas piadas completamente absurdas e machistas e as pessoas morriam de rir, até as mulheres. E quando eu vi aquilo falei: Não, isso tá errado! Só que ao invés de discutir, eu decidi que faria o contrário, eu decidi que faria humor para as mulheres da mesma forma que eles faziam para os homens, completa a capixaba, que diz usar seu humor para falar o que certas pessoas não querem ouvir.
É uma maneira de falar com essas mulheres que não querem ouvir do feminismo, para elas entenderem que precisam dele (do feminismo).
Confira alguns vídeos de Letticia: