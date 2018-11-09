Capixaba lança 'Viajantes 2', seu 2º longa-metragem, em cartaz no ES

"Viajantes 2", longa do capixaba Abel Santana Crédito: Bruna Nascimento

Personagens hilários como dona Leonor, uma caçadora nata de confusões e a paraguaia Miuxa, um fake da apresentadora Xuxa, prometem arrancar gargalhadas do público no longa-metragem "Viajantes 2", segundo filme do capixaba Abel Santana, que está em cartaz no Cine Jardins, em Vitória.

Assim como o primeiro filme, "Viajantes 2" também é uma sátira aos reality shows, mas não é uma sequência. Segundo o produtor, esses programas são muito interessantes pois geram situações diversas e mostram o ser humano sem máscaras. "Dessa vez, os diálogos estão mais dinâmicos e a nossa grande aposta é no humor. Pretendemos arrancar muitas gargalhadas do público", destaca Abel Santana.

No filme, após a participação frustrada em um reality, um grupo vive hilárias aventuras em uma nova oportunidade, desta vez em uma fazenda, em busca do prêmio de R$ 3 milhões. Mas para ser o grande vencedor, os participantes vão participar de uma verdadeira gincana em busca de suas realizações e mudança de vidas.

"Viajantes 2", longa do capixaba Abel Santana Crédito: Bruna Nascimento

PRODUÇÃO

O projeto "Viajantes 2" teve início em fevereiro e, durante cinco meses o elenco participou de um processo criativo que envolveu intensivos exercícios de interpretação, que contou com a participação do ator Fernando Sampaio, que fez o policial Jackson Pereira em "Segundo Sol" (Rede Globo). O filme foi gravado em um mês e teve como locações o Sítio Junato, em Cariacica, e alguns pontos de Vitória. O elenco do filme é formado por 43 atores, com idades entre seis e 61 anos.

Serviço

Filme Viajantes 2

Em cartaz: de 8 a 14/11, sempre às 19h

Local: Cine Jardins, no Shopping Jardins, em Jardim da Penha, Vitória

Ingressos: de segunda a quinta-feira: R$16 (inteira) e R$8 (meia entrada) | Sexta-feira a domingo e feriados: R$24 (inteira) e R$12 (meia entrada) - todos que forem assistir ao filme pagam meia entrada