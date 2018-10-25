Capixaba lança livro sobre primeiro crítico profissional do Brasil

Maria Aparecida Valiatti Crédito: Acervo pessoal

A violista da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses) Maria Aparecida Valiatti lança seu livro "Oscar Guanabarino: produção crítica de 1922" no próximo dia 26 de outubro, às 18h, no Estúdio do Curso de Música da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Mestre em Musicologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Aparecida teve sua dissertação submetida ao Prêmio Funarte de Produção Crítica em Música e, vencendo, foi contemplada com a oportunidade de transformar seu trabalho em livro.

A autora, a primeira capixaba a ganhar o prêmio, estudou a vida e o trabalho de Oscar Guanabarino, responsável por consolidar a crítica de arte como profissão no século XX. "Oscar era um professor de piano e crítico de arte de ideais nacionalistas, buscando sempre a arte brasileira de qualidade. Em 1917, ele passou a escrever colunas para o jornal 'O Comércio', no Rio de Janeiro", explica Aparecida. "Em minha dissertação de mestrado, analisei os textos de Guanabarino publicados em 1922, ano da Semana de Arte Moderna em São Paulo. É interessante que, enquanto artistas como Mário de Andrade exaltavam o Modernismo, acreditando que a arte deveria nascer de novo no Brasil, Guanabarino contestava o movimento".

Em seus estudos, a violista distribuiu os textos do crítico em seis principais setores: Apresentações Musicais, Estética, Modernismo, Moral e Ética, Política Cultural e Educação. "Ele estava sempre atento a cada detalhe da vida musical brasileira, escrevendo de forma abrangente e minuciosa, abordando desde o espetáculo musical em si até a acústica do teatro", exemplifica a autora. "Oscar acreditava que a crítica deveria ser feita de maneira imparcial, sem deixar transparecer suas crenças ideológicas, com o objetivo de provocar a discussão sobre cultura. Ele também defendia que o profissional da crítica deveria ter uma visão artística ampla e profundo conhecimento sobre os assuntos tratados".

Outro aspecto interessante do trabalho do músico é a habilidade em traçar o perfil da sociedade carioca na época. Guanabarino falava sobre como estava o clima na cidade, os costumes das pessoas e como elas estavam vestidas. "Ele também falava sobre como a sociedade reagia às manifestações culturais, como o carnaval, por exemplo, que ele considerava 'a ópera do povo'. Além disso, as colunas descreviam com riqueza de detalhes as escolas de samba, fantasias e carros alegóricos. Essa percepção trouxe uma incrível compreensão sobre a época", acrescenta Aparecida, que dará continuidade à pesquisa em doutorado. O livro, que já foi lançado no Rio de Janeiro, está disponível na Academia Brasileira de Música, em diversos museus e bibliotecas do Rio de Janeiro e na Biblioteca da Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames).

Serviço:

Quando: sexta-feira, dia 26 de outubro, às 18h.

Onde: Estúdio do Curso de Música da UFES. Av. Fernando Ferrari s/n campus Goiabeiras. Centro de Artes Prédio Multimeios