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NEGÓCIOS

Capixaba é um dos donos da 3ª maior promotora de shows do mundo

Marcus Buaiz volta ao entretenimento na holding que já tem festival marcado para o primeiro semestre
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jan 2018 às 13:57

Publicado em 08 de Janeiro de 2018 às 13:57

Marcus Buaiz está de volta ao mundo do entretenimento Crédito: Acervo Pessoal
O capixaba Marcus Buaiz está de volta ao mundo do entretenimento. Ele se uniu a Move Concerts, a maior promotora de eventos de shows do Brasil, e Workshow para criarem a holding WMM Company, que já nasce como uma das maiores holdings de entretenimento da América Latina. Segundo noticiado pelo colunista Maurício Lima, da revista "Veja", a fusão aconteceu em dezembro, formando a terceira maior promotora de shows do mundo.
Se juntarmos o número de ingressos vendidos por cada uma empresa separada em 2017, chegamos ao um número maior que 2 milhões. E a nova empresa anuncia o primeiro festival já para o primeiro semestre deste ano.
O “Skuta Festival” será no dia 5 de maio, no Allianz Parque, em São Paulo, com 12 atrações. Até o momento, estão confirmados Henrique & Juliano, Dennis, Maiara & Maraisa, Marilia Mendonça, Leo Santana. Também terá atração internacional.

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