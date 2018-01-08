Capixaba é um dos donos da 3ª maior promotora de shows do mundo

Marcus Buaiz está de volta ao mundo do entretenimento Crédito: Acervo Pessoal

O capixaba Marcus Buaiz está de volta ao mundo do entretenimento. Ele se uniu a Move Concerts, a maior promotora de eventos de shows do Brasil, e Workshow para criarem a holding WMM Company, que já nasce como uma das maiores holdings de entretenimento da América Latina. Segundo noticiado pelo colunista Maurício Lima, da revista "Veja", a fusão aconteceu em dezembro, formando a terceira maior promotora de shows do mundo.

Se juntarmos o número de ingressos vendidos por cada uma empresa separada em 2017, chegamos ao um número maior que 2 milhões. E a nova empresa anuncia o primeiro festival já para o primeiro semestre deste ano.