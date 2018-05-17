Capixaba é indicado ao Emmy por trabalho de produção de áudio nos EUA

Quem acompanhava a cena musical capixaba na segunda metade dos anos 2000 vai lembrar de um nome: a banda autoral Proxy*, que figurava por vários festivais de rock pelo Estado e rodou várias cidades com seus shows. Vocalista e guitarrista do grupo, hoje desfeito, Henrique Landim, de 31 anos, há oito vive fora do país. No exterior, se dedicou à produção de áudio, e agora colhe os frutos de seu trabalho: Henrique foi indicado ao Emmy, maior prêmio da televisão mundial, que escolhe os melhores programas e profissionais da área  equivalente ao Oscar no cinema.

O capixaba foi indicado em uma categoria técnica, a de Melhor Áudio, pelo seu trabalho no episódio Creature Canyon  Indian Girl, da websérie A Red Trolley Show, na qual gravou, mixou e masterizou as performances musicais da produção. Essa já é a quarta indicação de Henrique ao prêmio, as outras três foram no ano passado. Infelizmente ainda não ganhei, mas só receber a indicação é uma grande honra pra um brasileirinho perdido na gringa (risos). Quem sabe dessa vez eu levo uma estatueta pra casa, né?, comenta. A premiação rola no dia 16 de junho, em Palm Springs, na Califórnia, nos Estados Unidos.

O PROJETO

A Red Trolley Show é um projeto musical criado em 2012 e que consiste em apresentações de bandas no metrô de superfície de San Diego, cidade da Califórnia. A gente basicamente convidava bandas locais ou de fora que estavam em turnê por San Diego para tocar ao vivo no metrô. Era um projeto em parceria com o próprio sistema de metrô e com uma cervejaria que tem uma cerveja chamada Red Trolley, conta Henrique.

Ele, que já era fã da série, entrou para o projeto em 2014 após entrar em contato com o diretor. Eu assistia aos episódios e adorava o conceito, mas sempre achei que o som era ruim (risos). Basicamente falei na tora que o projeto era ótimo mas que eles tinham muito o que melhorar, principalmente em termos de produção de áudio, aí eu me ofereci pra ajudar em alguns dos episódios, relembra.

O diretor do projeto, então, aceitou Henrique na equipe e ele foi, aos poucos, se envolvendo cada vez mais, o que o ajudou a crescer também profissionalmente. Aí eu consegui formar uma parceria com um estúdio de lá também, onde eles deixavam eu utilizar as salas pra mixar e masterizar de graça.

O produtor de áudio integrou a equipe de A Red Trolley Show entre 2014 e 2017, quando mudou-se para a Nova Zelândia. Além da indicação ao Emmy, ele e os colegas de produção ganharam o prêmio Best Web Series no San Diego Film Awards, em 2015.

VIDA NOS EUA

Henrique Landim mudou-se para os Estados Unidos em 2010, decidido a seguir carreira na área de produção de áudio. Por lá, fez o curso de especialização na área no The Recording Arts Center, além do MBA (Masters of Business Administration).

Foi ótimo porque além de trabalhar com som eu também ajudava as empresas que eu trabalhava a se desenvolverem como Business Development Manager, e eu também ajudava bandas a crescerem quando o tempo permitia. Eu basicamente não tinha nenhum minuto pra mim mesmo (risos), relata.

Como produtor de áudio, o capixaba teve a oportunidade de conhecer e trabalhar com quase todos os seus ídolos em diversos projetos paralelos, como Aaron Gillespie, Anti-Flag, Arctic Monkeys, Bad Religion, Hot Water Music, Jimmy Cliff, Joey Cape, Less Than Jake, Patrick Stump, Pepper, Rocket From The Crypt, Silversun Pickups, Switchfoot e The Kooks, além de personalidades como David Duchovny, Faran Tahir, Jane Seymour e John C. Reilly.

Foi sempre sensacional trocar ideia com um monte de gênio (risos), declara.

Além dos projetos, Henrique trabalhou também no filme Elysium (2013), ficção científica estrelada por Matt Damon, e na série Madoff (2016), protagonizada por Richard Dreyfuss.

MUNDO AFORA

Desde julho do ano passado, Henrique mora na Nova Zelândia, mas a mudança dos EUA para lá não estava nos seus planos. Tudo aconteceu após a renovação de seu visto de trabalho ter sido negada pela imigração após Donald Trump assumir a presidência em 2017.

A empresa em que eu trabalhava ofereceu tentar de novo, mas eu já estava muito cansado dos processos de visto, me deixava muito estressado porque as decisões não eram nada justas, e a argumentação que eles mandavam por ter negado os vistos (eu tive dois vistos de trabalho negados um atrás do outro) não faziam sentido nenhum, e estava claro que eles tavam negando só por negar, entende?, afirma.

Como não dava para continuar em terras norte-americanas e voltar para o Brasil também não era um desejo, ele e sua esposa, Vivian, viram na Nova Zelândia uma nova oportunidade. A Vivian tava fazendo bacharelado de Ciência da Computação nos EUA, aí descobriu que aqui na Nova Zelândia tinha uma universidade boa e acessível. Ela aplicou pra transferir os estudos, foi aceita, aí viemos pra cá, conta.

Em seu novo país, Henrique ainda não pode se dedicar à profissão que sempre quis seguir. Infelizmente não tem muita coisa nessa área pra fazer por aqui, principalmente se comparar com a Califórnia. Mas as coisas aqui estão tranquilas, apesar de eu ainda não ter encontrado um emprego fixo. Eu faço muito voluntariado pra ajudar na conservação da fauna local e faço freela de tradução e interpretação Inglês/Português, eu tenho um contrato com os hospitais locais também e sou o intérprete oficial deles, revela. A gente também tem um quarto extra na casa que estamos morando e a gente aluga pelo Airbnb, o que é bem legal. A gente conhece pessoas do mundo todo e isso ajuda na hora de pagar as contas, completa.

Apesar do pequeno desvio nos seus planos iniciais, o capixaba tenta enxergar tudo pelo lado positivo. Eu morei nos EUA por sete anos e vivi um grande sonho. Eu fui pra lá focado em virar produtor e consegui chegar mais longe que muitos americanos, foi um grande privilégio!, reconhece.

Assista abaixo ao episódio pelo qual Henrique foi indicado ao Emmy: