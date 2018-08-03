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Muito samba

Capixaba Chico Lessa apresenta novo álbum em show no Sesc Glória

Com cerca de 50 anos de carreira construídos na MPB, o músico enveredou-se pelos caminhos do samba em 'O Barco dos Sonhos'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 ago 2018 às 21:15

Publicado em 02 de Agosto de 2018 às 21:15

Mesmo com quase 52 anos de carreira, o músico capixaba Chico Lessa não teve medo de se reinventar. Lançou há poucos meses o disco "O Barco dos Sonhos", em que sai do seu lugar de conforto na MPB e mergulha de cabeça nas mais variadas vertentes do samba, do partido alto à gafieira, passando pelo chorinho. O novo álbum é o tema de seu show, realizado nesta sexta-feira (3), no Centro Cultural Sesc Glória, em Vitória.
Diferente do pocket show de lançamento, realizado em março, nesta apresentação Chico reúne banda completa, e sobe ao palco escoltado por Fábio do Carmo (violão de sete cordas), Kell Ferreira (cavaquinho), Léo Pereira (percussão) e Marcão (trombone). Kell também ajuda nos vocais, assim como Vanessa Gonçalves e Vivian Martins.
"Trabalhar com banda permite que eu crie mais, que eu compartilhe o som no palco. É muito melhor, principalmente quando se apresenta um trabalho bem produzido. Para este show, quisemos reproduzir a sonoridade do disco com exatidão", explica o veterano, em entrevista ao Divirta-se.
Chico frisa que, em mais de cinco décadas de carreira, esta é a primeira vez que decide arriscar uma apresentação no palco de um teatro.
O disco faz uma homenagem às belezas de Vitória, e também aborda os costumes locais e personagens marcantes de localidades diversas. "Falo do Morro da Garrafa, da Piedade, do Morro dos Alagoanos", detalha Chico.
O músico conta que está em processo de finalização de dois videoclipes, que devem ficar prontos dentro de um mês. Mesmo com o novo projeto, o cantor diz se sentir dividido entre a carreira construída com raízes na MPB e as novas estradas do samba. "Me sinto assim porque sempre trabalhei com MPB e decidi partir para algo diferente. Meus planos são de continuar na MPB, ainda vou ver como conciliar tudo. Quem sabe, não é? De repente me convertem de vez ao samba", diverte-se.
Chico Lessa apresenta "O Barco dos Sonhos"
Quando: Sexta, 3 de agosto, a partir das 20h.
Onde: Centro Cultural Sesc Glória. Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.
Ingressos: R$ 20 (inteira), R$ 10 (meia). À venda na bilheteria do teatro. 
Informações: (27) 3232-4750.

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