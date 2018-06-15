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Inclusão

'Capitã Marvel' será 1º filme da Marvel com trilha composta por mulher

A produção de 'Capitã Marvel' está seguindo o exemplo de Pantera Negra para tornar o filme o mais inclusivo possível

Publicado em 15 de Junho de 2018 às 14:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jun 2018 às 14:44
Pinar Toprak Crédito: Reprodução/Instagram @pinartoprakcomposer
A musicista turca Pinar Toprak fez post no Instagram anunciando que foi contratada para compor a trilha sonora do filme "Capitã Marvel", próximo capítulo do universo cinematográfico da Marvel que estreará nos cinemas em março de 2019. Toprak se torna a primeira mulher a ser responsável pela trilha de um filme de super-heróis da Marvel.
Conhecida por seu trabalho fazendo a trilha sonora da série Krypton e do jogo eletrônico Fortnite, Toprak comemorou a novidade. "Estou emocionada de finalmente poder revelar a vocês que vou fazer a trilha sonora de Capitã Marvel! É uma honra incrível fazer parte do universo da Marvel. Tenho muitas coisas na minha cabeça para falar. A principal delas é gratidão", escreveu a musicista.
A produção de "Capitã Marvel" está seguindo o exemplo de Pantera Negra para tornar o filme o mais inclusivo possível. O primeiro filme da Marvel sobre uma super-heroína vai trazer Brie Larson como a protagonista. Além da compositora, o filme é co-dirigido pelo casal Anna Boden e Ryan Fleck e é roteirizado só por mulheres: Meg LeFauve, Nicole Perlman, Geneva Robertson-Dworet, Liz Flahive e Carly Mensch.

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