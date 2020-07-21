Cantora Sienna grava clipe de novo single em São Paulo

A cantora Sienna Crédito: Lee RBiondo

No último sábado (11), em um estúdio de São Paulo, Sienna provou que mesmo com o distanciamento social é possível seguir, com todo gás, sua nova fase. A cantora e atriz, que lançou recentemente Faça o Bem, já prepara seu novo single, De Bem Com a Vida, que chega com um audiovisual especial. Cores vibrantes e balé estão no clipe que estará disponível em agosto nas plataformas digitais.

Nesta nova música uma energia positiva irá envolver os fãs, com ritmo dançante, as variáveis exploradas são diversas, desde o raggaeton ao pop, reforçando ao mercado o amadurecimento da adolescente, que já vibra em uma frequência diferenciada.

Estou muito feliz, me sinto livre, apesar da minha pouca idade, é libertador dar este passo rumo ao que sempre foi o meu foco, a música. Tenho certeza que meus fãs vão amar tudo que estamos preparando, com tanto carinho, mal posso esperar para contar todas as novidades., declara Sienna.