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Estreia em agosto

Cantora Sienna grava clipe de novo single em São Paulo

Regada ao raggaeton, a canção De Bem Com a Vida é a nova aposta da jovem

Publicado em 21 de Julho de 2020 às 08:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jul 2020 às 08:30
A cantora Sienna
A cantora Sienna Crédito: Lee RBiondo
No último sábado (11), em um estúdio de São Paulo, Sienna provou que mesmo com o distanciamento social é possível seguir, com todo gás, sua nova fase. A cantora e atriz, que lançou recentemente Faça o Bem, já prepara seu novo single, De Bem Com a Vida, que chega com um audiovisual especial. Cores vibrantes e balé estão no clipe que estará disponível em agosto nas plataformas digitais. 
Nesta nova música uma energia positiva irá envolver os fãs, com ritmo dançante, as variáveis exploradas são diversas, desde o raggaeton ao pop, reforçando ao mercado o amadurecimento da adolescente, que já vibra em uma frequência diferenciada.
Estou muito feliz, me sinto livre, apesar da minha pouca idade, é libertador dar este passo rumo ao que sempre foi o meu foco, a música. Tenho certeza que meus fãs vão amar tudo que estamos preparando, com tanto carinho, mal posso esperar para contar todas as novidades., declara Sienna.

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Quem assina a direção do clipe é Lucas Romor, responsável por cases de sucesso como Me Solta, do cantor Nego do Borel.

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