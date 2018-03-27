Cantora se apresenta em ônibus do ES para 'deixar dias mais felizes'

Vitória Sant'Anna, de 21 anos se apresenta em ônibus da Grande Vitória para "deixar dias mais felizes" Crédito: Reprodução/YouTube Poesia de Busão

Pegar um ônibus com muita gente, sem ar-condicionado ou, às vezes, com aquela impressão de que o dia está triste é uma tarefa difícil. Mas, para quem usa os coletivos da Grande Vitória, esse exercício pode ficar menos custoso - se você tiver a sorte de utilizar a mesma linha em que está a artista Vitória Sant'Anna, de 21 anos. Há cerca de um ano e meio, ela é uma das integrantes de um coletivo que quer democratizar as formas de arte nos transportes públicos de parte do Espírito Santo.

Vitória destaca que teve contato com esse hábito de cantar e ditar poesias em ônibus, em 2013, quando um artista que ela conheceu fazia esse trabalho. Em 2014, ela conta que um amigo fundou o Coletivo Poesia de Busão e, depois de um tempo, acabou se interessando pelo projeto. "Já fiz coral, já tinha feito aulas de canto e pensei que de alguma forma eu poderia ser uma das produtoras dessa arte que é de gente para a gente", conclui.

Para ela, o melhor do trabalho é o reconhecimento que vem dos "ouvintes" - como ela chama os passageiros. "Sempre antes de nos apresentar, nós perguntamos se os passageiros querem ouvir, porque precisa ter essa disponibilidade. Geralmente, é unânime e depois só vêm elogios", comemora ela, que afirma que também é pedida autorização para o motorista do coletivo.

Segundo Vitória, não existe um dia específico e nem uma linha única para ela se apresentar. Essa escolha depende de como ela acorda e de como está sua voz naquele dia. "Somos humanos, às vezes, não estamos bem ou não estamos com a voz ideal para sair cantando. Quando chego ao terminal ou no ponto para pegar o ônibus, escolho algum que não esteja tão cheio e que eu sinta que quem está ali dentro vai gostar de ouvir o que eu posso oferecer", frisa.

Assista documentário que mostra como é parte do trabalho de Vitória no Coletivo Poesia de Busão:

"O coletivo quer democratizar as formas de arte. Por isso, as músicas tocam as pessoas e as poesias são de fácil entendimento. Acaba que todo mundo gosta", exclama Vitória, que explica como funciona a seleção das canções. "Como eu sou cantora, eu seleciono as músicas e canto. Mas têm pessoas que escrevem, assim como a poesia que é ditada", conclui.

AMIZADE ALÉM DO ÔNIBUS

Quem pensa que as apresentações de Vitória só rendem elogios e comentários felizes nos intervalos de cada canção, está enganado. Isso porque até piercing a jovem já colocou com uma pessoa que havia a escutado em um coletivo. "Ela me encontrou na internet, em uma rede social, mantivemos contato e decidi ir até o estúdio dela para 'me furar", brinca.