Cantora lírica de referência internacional dá masterclass em Vitória

Eliane Coelho dará dois dias de aulas em Vitória Crédito: Divulgação

Acontece neste sábado (18) e domingo (19), o masterclass com a cantora lírica Eliane Coelho, em Vitória. Conhecida internacionalmente na arte erudita, ela já se apresentou interpretando Giorgetta, em "Il Tabarro", de Puccini, com o tenor Plácido Domingo.

Na Capital, sua intenção com os alunos é de fazê-los entender melhor a técnica para, então, colocá-la em prática: "Assim eles vão ouvir o resultado da aula", afirma, em entrevista ao Gazeta Online. Com mais de 10 horas de aprendizagem com a experiente cantora, as vagas para participantes se encerraram rapidamente. No entanto, ainda é possível se inscrever como ouvinte por meio dos telefones 3033-0470 ou 98854-1828.

A soprano carioca também já esteve no Estado quando fez uma participação no Festival de Música Erudita, organizado pela Companhia de Ópera do Espírito Santo (Coes). Eliane destaca que todos os que farão o curso também assistirão os colegas de classe exercitando o que aprenderam, o que os dá um parâmetro do quão proveitoso é se aperfeiçoar na técnica.

"E é claro que eu não falo só de técnica, mas também de interpretação musical, que, no caso da ópera, está ligada à construção da personagem, afirma.

O canto é música, interpretação e teatro Eliane Coelho, cantora lírica

É que, para se interpretar uma ária, é preciso encenar, já que o que está sendo cantado tem uma mensagem específica e também acontece em um determinado contexto de uma história. E Eliane, que já se apresentou ao lado de grandes nomes da ópera, como Plácido Domingo, avalia que essa pode ser uma das maiores dificuldades. "(A maior dificuldade no começo) é entender que a técnica é só uma forma de construir o instrumento e de aprender a dominá-lo".

Por outro lado, a cantora enxerga que não há um truque para driblar essa dificuldade, senão praticar: "Não existe driblar dificuldade, mas sim estudar a vida inteira, com muita dedicação e seriedade", conclui, deixando claro: "A presença de um artista excelente, como Domingo, também, não muda a forma de trabalhar".

ÓPERA É TEATRO CANTADO

Para Eliane, a "ópera é teatro cantado" em que a voz é só o instrumento. "A técnica é só o controle sobre esse instrumento. Na ópera, está inserida a música e as interpretações musical e cênica", esclarece.

Do curso, ela espera que os alunos entendam que cultura é um conjunto de fatores e artes, além de que eles saiam do masterclass com uma carga de conhecimento maior.

Atualmente, ela também reconhece que a cultura erudita no Brasil tem seu lugar, como sempre teve, segundo ela: "A ópera, o canto lírico, a música clássica, sinfônica... Tudo sempre teve seu lugar no Brasil, bem como sempre teve seu público. Faz parte da nossa cultura. E a geração nova de cantores precisa do palco, precisa poder exercer sua arte para crescer nela. É no palco que se cresce artisticamente.

SERVIÇO





Masterclass com Eliane Coelho

Quando: sábado (18), a partir das 14h30, e domingo (19), a partir das 9h30

Onde: Coletivo das Artes - Rua Presidente Lima, 516, 2º andar  Centro - Vila Velha.