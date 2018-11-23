Cantora capixaba Anna Cintia faz show sábado, em Cariacica

Anna Cintia gravou EP com recursos próprios Crédito: Dudu Gonçalves

Assim como as ondas do mar percorrem um caminho para alcançarem a areia, a cantora Anna Cintia, 29, passou primeiro pela área da educação até desaguar na música. Quando terminou o curso de Pedagogia, há três anos, ela chegou a atuar na área, mas viu que aquilo não era a sua praia. Depois de ter feito o curso superior, eu amadureci muito como ser humano, e também me despertei. Vi que não era o que eu queria. Eu não amava a educação tanto quanto eu amo a música, explica.

Nascida no interior do Estado, em São Roque do Canaã, ela agora mora em Vila Velha, cidade que possui uma orla belíssima e serve de inspiração para as canções autorais. A faixa É Preciso Sonhar é um exemplo disso, e será interpretada ao público pela primeira vez neste sábado (24), durante o segundo show da sua carreira. A apresentação acontece no Centro Cultural Frei Civitella, em Cariacica, com repertório autoral e sucessos da música popular brasileira.

O mar tem o poder de me conectar. Quando eu estou em frente aquela imensidão de água eu consigo relaxar e revejo a minha vida. É onde eu sinto a presença de Deus mais forte, afirma. A primeira experiência musical de Anna foi aos 15 anos. Ela conta que nessa época já tinha um gosto pelo canto, mas cantava apenas na igreja e ficava satisfeita. Em 2015, a capixaba se inscreveu em um curso técnico na Faculdade de música do Espírito Santo (Fames) e começou a fazer aulas particulares de canto e violão.

Eu peguei alguns versos que eu já tinha escrito e chamei alguns amigos para colocar melodia. Essa brincadeira foi virando música e se transformou no meu EP, um trabalho do qual eu me identifico e mostra que estou no caminho certo, de bem com a vida, comemora. O EP foi lançado em abril deste ano, conta com quatro músicas - Eu Vou Estar Aqui, Saudade de Você, Te Fazer Feliz e Amor de Verdade - e estará disponível no show.

Semelhante a muitos cantores, Anna Cintia também iniciou cantando em bares, festas de aniversário e casamento, e considera que esses espaços proporcionam uma experiência de palco, mas sonha alto: deseja continuar promovendo shows. Meu objetivo como cantora é atrair as pessoas para assistirem a minha arte. No show tem uma identificação e valorização maior pelo artista, ao contrários dos barzinhos onde as pessoas estão ali para comer e beber, independente de quem esteja tocando, pondera.

Quando questionado sobre suas características, Anna disse que a primeira coisa que veio a sua cabeça foi a palavra sonhadora. Ela entende que para realizar um sonho é preciso antes acreditar nele. Tenho um caráter positivo e levo essa mensagem ao público, é o que eu almejo com a música. Quem estiver no show deste sábado poderá conferir de perto, e ainda aguardar por surpresas. Vai ser algo que as pessoas não esperam, é uma inovação na música, vai vir em uma releitura, adianta, empolgada para subir logo ao palco, onde se sente realizada e em êxtase.

Serviço:

Quando: dia 24/11, às 20h.

Onde: Centro Cultural Frei Civitella  Av. Expedito Garcia, Campo Grande, Cariacica.

Ingressos: no local R$ 50,00 inteira e R$ 25,00 meia

Informações: (27) 99775.4159