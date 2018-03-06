Cantor Shawn Mendes vai se apresentar no Brasil em julho

Shawn Mendes Crédito: Reprodução/Instagram @shawnmendes

O cantor Shawn Mendes virá ao Brasil para uma apresentação única como uma das atrações do segundo dia do Villa Mix Festival. O evento ocorre em Goiânia no dia 1º de julho e, na noite anterior, é Nick Jonas o principal artista da noite.

A informação foi divulgada pelo próprio festival em suas redes sociais, anunciando que as vendas dos ingressos começaram nesta segunda-feira (5).

Os ingressos custam de R$ 50 a R$ 3 mil e podem ser comprados pela internet ou em pontos de venda na capital goiana.