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Cantor Shawn Mendes vai se apresentar no Brasil em julho

Os ingressos custam de R$ 50 a R$ 3 mil

Publicado em 06 de Março de 2018 às 12:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mar 2018 às 12:19
Shawn Mendes Crédito: Reprodução/Instagram @shawnmendes
O cantor Shawn Mendes virá ao Brasil para uma apresentação única como uma das atrações do segundo dia do Villa Mix Festival. O evento ocorre em Goiânia no dia 1º de julho e, na noite anterior, é Nick Jonas o principal artista da noite.
A informação foi divulgada pelo próprio festival em suas redes sociais, anunciando que as vendas dos ingressos começaram nesta segunda-feira (5).
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Os ingressos custam de R$ 50 a R$ 3 mil e podem ser comprados pela internet ou em pontos de venda na capital goiana.
No Twitter, os fãs do cantor ficaram muito felizes com a novidade - Shawn Mendes se apresentou pela última vez no País em 2017, quando foi atração do Rock in Rio.

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