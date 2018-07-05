Cantor lança clipe na vertical com participação de fãs no Instagram

Cantor Bernardo do Espinhaço Crédito: Divulgação

É inegável o fato de que usar o celular na vertical fez as pessoas adotarem o costume de filmar e fotografar mais as coisas nessa posição - o que antes só se fazia na horizontal, como estamos acostumados a ver na televisão, por exemplo. Pensando nisso, Bernardo do Espinhaço, considerado o cantor dos montanhistas, lançou o clipe de sua música "#BoraLá" "em pé", com a participação de 100 fãs, que também gravaram stories em seus Instagrans e foram selecionados por uma equipe que foi mobilizada pelo artista para isso.

"Eu postei uma espécie de campanha chamando as pessoas para participarem e todo mundo gostou da ideia. A minha produção instruiu os fãs a criarem stories com as características principais que a gente precisava, agrupou tudo e fez só umas animações para completar. Acho que o resultado ficou muito autêntico e o próprio lançamento do clipe foi no Instagram, usamos 18 stories na ocasião e os fãs foram se identificando vendo as frações da música", explica.

A canção escolhida é a música de trabalho de seu último disco lançado, o "Tardhi", e esse foi o principal motivo da seleção, inclusive. "Sempre trabalhei bastante com essa coisa multimídia na carreira e fiquei muito feliz com essa resposta do meu público. Reconheço que sou um artista segmentado, já que boa parte do pessoal que me escuta é montanhista ou pessoas que se reconhecem nesse tema. Clipes assim acabam sendo virais e esse ficou com o efeito muito legal", completa.

Aos 35 anos, nem é preciso dizer que Bernardo é ligado à tecnologia, justamente pelo fato de ele se aventurar com o lançamento de um clipe tão inovador. Mas ele mesmo assume que não esperava ter uma abrangência tão grande. "Teve gente da Irlanda, Itália, África do Sul, Portugal, Espanha... E, claro, do Brasil participando. E acho que, a partir disso, agora, terão mais oportunidades. Mas, sendo um artista independente, fiquei muito contente", avalia.

O cantor confessa que até estranhou um pouco o fato de visualizar o clipe na vertical, já que o comum até hoje sempre foi visualizar e gravar tudo na horizontal, como vemos na televisão. Mas, para ele, filmar "em pé" acabou ficando até mais natural com o avanço da tecnologia. "Todo mundo usa o smartphone assim. Estamos ficando acostumados a essa nova forma", defende.

Ele destaca que estranhou muito até entender que essa é uma nova tendência e uma nova necessidade, mas no final acabou gostando do resultado: "Eu gostei bastante. Depois que a gente lançou, até, tem muita gente elogiando, gostando... Querendo participar também".

"TARDHI"

Terceiro álgum da carreira de Bernardo, o CD "Tardhi" está com uma presença digital mais forte e nasceu com essa proposta. O disco faz parte de um ciclo do cantor que ele mesmo chama de "mais pop". "Eu vivo esses ciclos na carreira e às vezes fico preso naquela coisa erudita. E dessa vez quis flertar com o pop. Nessas mudanças eu percebi um lugar em mim, como fã de música, que aprecia muito a música pop, que gosta de música mais acessível... E acho que ter identificado isso colaborou muito para que eu procurasse ir por essa linguagem", finaliza.